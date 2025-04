Hołownia proponuje Trzaskowskiemu "sparing". "Jeżeli Rafał się na to zgodzi"

Hołownia proponuje Trzaskowskiemu debatę Źródło: TVN24

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta, zaproponował Rafałowi Trzaskowskiemu debatę w Gdańsku. Wyraził nadzieję, że z prezydentem Warszawy może spotkać się w drugiej turze.

Szymon Hołownia spotkał się z wyborcami w środę w kawiarni "Czytelnik" w Warszawie. W tym samym budynku mieści się siedziba Rady Krajowej PO.

Kandydat Trzeciej Drogi mówił o przebiegu kampanii przed wyborami prezydenckimi. - W tej kampanii widzę bardzo wyraźnie, jak bardzo dzisiaj Polsce brakuje twardej czasami, zdecydowanej, konkretnej rozmowy. I tak, jestem tutaj również dlatego, że niepokoi mnie to, co dzieje się z Rafałem Trzaskowskim. Mam wrażenie, że jego sztab chowa go w jakiejś złotej klatce, że chowa go, próbując bronić go przed różnego rodzaju atakami, wyzwaniami, które go mogą spotkać, starając się utrzymać wokół niego cieplarnianą atmosferę - powiedział marszałek Sejmu.

- Chcę mu pomóc w tym, żeby z tej cieplarnianej atmosfery wyszedł, dlatego że o wyborach zdecyduje w tym roku druga tura - dodał.

Hołownia: chcę zaproponować Trzaskowskiemu sparing

- Można powiedzieć, że jesteśmy - to oczywiste - rywalami, ale jesteśmy też ludźmi, którzy są w bardzo wielu aspektach podobnie o Polskę zatroskani. Chcę zaproponować mu, żebyśmy zrobili sparing, żebyśmy się obaj przygotowali do tego, co czeka nas w drugiej turze, a ludziom dali przedsmak tej drugiej tury, która - uwierzcie mi - może wyglądać tak, że zmierzą się w niej kandydaci tacy jak Rafał Trzaskowski i ja - mówił dalej Hołownia.

- To będzie debata, to będzie sparing - jeżeli Rafał się na to zgodzi, a mam nadzieję, że tak będzie - osób, które tak naprawdę pozwolą wam popatrzeć na dwóch dobrych kandydatów, że pozwolą wam opowiedzieć się za kimś w tej debacie, a nie tylko przeciwko komuś - zwrócił się do zgromadzonych.

Zapowiedział, że wystosuje zaproszenie do sztabu Rafała Trzaskowskiego w sprawie spotkania na debacie w Gdańsku 30 kwietnia.

- Dzisiaj chcę mu tę debatę zaproponować i takie zaproszenie do jego sztabu wystosuję, żebyśmy się spotkali (...) w Gdańsku, w przyszłą środę - powiedział Hołownia. - To będzie debata, to będzie sparing, jeżeli Rafał się na to zgodzi - dodał.