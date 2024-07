Marszałek Sejmu o ustawie dotyczącej aborcji: nie będę głosował przeciw

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN w USA Marcinem Wroną, że na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem ustawy w sprawie dekryminalizacji i depenalizacji aborcji. Mówił, że on sam w tej sprawie nie będzie głosował przeciw, a z tego co wie, to większość członków jego ugrupowania będzie głosować za tą ustawą.

Hołownia był pytany o to, jak on sam i członkowie jego ugrupowania Polska 2050 zagłosują w sprawie projektu dotyczącego depenalizacji i dekryminalizacji pomocy w aborcji. To projekt zmiany Kodeksu karnego, który złożył klub Lewicy. 25 czerwca sejmowa komisja nadzwyczajna przyjęła go wraz z poprawkami.