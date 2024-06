- Michał (Kobosko) jest człowiekiem, który od samego początku jest symbolem naszej partii, naszego ruchu i nim pozostanie. W tej chwili bierze po prostu inną odpowiedzialność. Ma za zadanie zbudować naszą obecność w Europie, mam nadzieję, że będzie robił to jako nasz pełnomocnik do spraw europejskich - powiedział.

Hołownia: przed Pełczyńską-Nałęcz olbrzymie zadanie

Marszałek mówił, że przed Pełczyńską-Nałęcz "olbrzymie zadanie programowania naszej organizacji, ustawiania jej dzisiaj we właściwym miejscu tak, żeby już nigdy więcej nikt nie miał wątpliwości, czy zostać w domu, czy pójść na wybory (...), tylko wiedział że to my jesteśmy tą siłą, która zmianę w Polsce może zbudować".

- Potrzebujemy jeszcze zmian statutowych do tego, więc mam nadzieję, że zjazd akurat w tym względzie się przychyli. Jeżeli zostaną tam dokonane pewne zmiany formalne, to również dziś powołam na stanowisko sekretarz generalnej Agnieszkę Baranowską, bardzo zasłużoną, jeżeli mogę tak powiedzieć, działaczkę z regionu pomorskiego. A jeżeli oczywiście zjazd wyrazi na to zgodę, Agnieszka Buczyńska, która do tej pory pełniła funkcję drugiej wiceprzewodniczącej i sekretarz generalnej pozostanie drugą wiceprzewodniczącą naszego ugrupowania - przekazał.