Hołownia: dziś spotkanie liderów koalicji

Według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej wybory prezydenckie w Polsce wygrał Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 procent głosów. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 49,11 procent wyborców.

W poniedziałek na konferencji prasowej głos zabrał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Pogratulował prezydentowi elektowi. Poinformował też, że jeszcze dziś dojdzie do spotkania liderów koalicji rządzącej. Wyraził nadzieję, że "będzie konstruktywne".

- Musimy omówić sytuację związaną z tym, co wydarzyło się w dniu wczorajszym, z wyborami prezydenckimi. Słyszę różne głosy, różne propozycje, które padają. Ja na to spotkanie jadę z bardzo jasną agendą. Uważam, że powinniśmy renegocjować umowę koalicyjną, powinniśmy jak najszybciej w tej umowie koalicyjnej wyciągnąć wnioski z tego, co stało się w trakcie tego procesu wyborczego - powiedział Hołownia.

- Nie mówię tutaj o stołkach, nie mówię o stanowiskach. Mówię przede wszystkim o tym, żebyśmy na nowo, w jasny, konsekwentny sposób zakomunikowali Polkom i Polakom, co chcemy zrobić przez te dwa lata, jak chcemy to zrobić, co jest naszym priorytetem - dodał.