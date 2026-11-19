Polska Pierwsze takie rozmowy USA, Rosji i Chin, decyzja w sprawie Bogdana Święczkowskiego, projekt o TK Adam Styczek |

Święczkowski i Sochański z uchylonymi immunitetami. Relacja Eweliny Kwiatkowskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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Trump spotka się z Putinem i Xi

Przywódcy Chin, Rosji i USA - Xi Jinping, Władimir Putin i Donald Trump - spotkają się w czwartek w rządowym kompleksie Kylin Villa w Shenzhen na pierwszych trójstronnych rozmowach. Zorganizowane przy okazji szczytu APEC spotkanie ma dotyczyć bezpieczeństwa globalnego.

Sędziowie TK zdecydowali w sprawie immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego poparło wnioski o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu.

Nie wyrażono jednak zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Święczkowskiego, co ten określił jako "otrzeźwienie ludzi, którzy uzurpują sobie bycie sędziami Trybunału Konstytucyjnego".

Bogdan Święczkowski Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP

Kolejne spotkanie w kancelarii prezydenta

Po spotkaniu w kancelarii prezydenta - z przedstawicielami między innymi PiS, Rozwoju Plus, PSL, Konfederacji, Polski 2050, Razem, Konfederacji Korony Polskiej i Demokracji Bezpośredniej - Zbigniew Bogucki poinformował, że zgodnie z zapowiedziami powstał wspólny projekt w sprawie rozwiązania sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

W kontekście jednego wspólnego projektu Bogucki powiedział, że "najdalej idący" projekt PSL w sprawie TK został "mocno uzupełniony" o propozycje innych klubów i kół parlamentarnych.

Medale dla medyków

Grupa krakowskich lekarzy i ratowników medycznych została odznaczona medalami Honoris Gratia za pomoc, którą nieśli ofiarom zamachu 7 listopada. Wśród odznaczonych są profesor Michał Pędziwiatr i doktor Mateusz Wierdak, którzy byli w okolicy przypadkowo i jako jedni z pierwszych zareagowali.

Wśród 36 odznaczonych medyków są pracownicy szpitali i 30 pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Prezydent zdecydował w sprawie stawki VAT na napoje energetyczne

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała zwiększyć do 23 procent stawkę VAT na określone kategorie napojów, w tym napoje energetyczne oraz bezalkoholowe odpowiedniki trunków z dodatkiem soku.

Prezydent w wystąpieniu wideo, które zostało zamieszczone na profilu Kancelarii Prezydenta RP na platformie X, jako powody weta wskazał skutki gospodarcze podwyżki i wątpliwości dotyczące celu podwyżki oraz brak gwarancji przeznaczenia wpływów na ochronę zdrowia.

Sekretarz energii USA o elektrowni jądrowej w Polsce

Uruchomienie pierwszego bloku polskiej elektrowni jądrowej w 2036 roku jest realne. Nie ma powodu, dla którego nie mielibyśmy tego zrobić - ocenił sekretarz energii USA Chris Wright w rozmowie z dziennikarzem TVN24 BiS Janem Niedziałkiem.

Odnosząc się do energetyki wiatrowej i słonecznej, podkreślił, że rozwojowi OZE powinny towarzyszyć stabilne źródła energii, niezależne od warunków pogodowych.

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Karol Nawrocki dał Donaldowi Trumpowi w prezencie urodzinowym coś, o czym ani opinia publiczna, ani MSZ i polska ambasada w Waszyngtonie nie wiedzieli. To bogato zdobiony bursztynem fotel – ustalił reporter TVN24+. Według źródeł w kancelarii prezydenta informacja o "tronie" dla Trumpa była utrzymywana w tajemnicy nawet tam. Więcej o szczegółach tej sprawy w tekście Grzegorza Łakomskiego.