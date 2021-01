Kiedy można zmarnować dawkę. Były szef GIS: musi być system osób rezerwowych, by uniknąć takich sytuacji

Szef KPRM i rządowy pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk w poniedziałek komentował doniesienia, jakoby w trakcie akcji szczepień w Polsce marnowały się duże ilości szczepionki, co wynikać miałoby z faktu, że po otwarciu fiolki należy pobrać z niej pięć dawek i tyle osób należałoby zaszczepić. - Padały liczby wielotysięczne. To są nieprawdziwe informacje, to są kłamstwa. Do tej pory 26 dawek szczepionki zostało zutylizowane. Z tych ponad 50 tysięcy szczepionek, które wykonano, wyłącznie 26 dawek musiało być zutylizowanych - przekonywał Dworczyk.