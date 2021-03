Dera: najważniejsza rzecz jest taka, że w Polsce nie brakuje szczepionek i program szczepień jest realizowany

Realizujemy zamówienia szczepionek przeciwko COVID-19 i jeżeli one są mniejsze, to w tym momencie to jest kwestia przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy negocjowali te umowy – powiedział w "Kropce nad i" prezydencki minister Andrzej Dera. Jego zdaniem, "w tej chwili mamy naprawdę dobre wyniki, jeżeli chodzi o szczepienia naszych obywateli".

- Zapadła decyzja na poziomie Unii Europejskiej, że wspólnie wszystkie kraje Unii Europejskiej będą zamawiać dla wszystkich krajów i jesteśmy w tej grupie. Realizujemy te zamówienia i jeżeli one są mniejsze, to w tym momencie to jest kwestia przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy negocjowali te umowy – mówił prezydencki minister. - W tej chwili one [dostawy – red.] są realizowane, może z opóźnieniem, ale są realizowane – dodał.