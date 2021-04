Ponad milion dawek różnych szczepionek trafi do Polski w tym tygodniu

Zgodnie z harmonogramem szczepień od poniedziałku przez następne 12 dni codziennie uruchamiane są zapisy dla kolejnych roczników. Od dziś na szczepienia mogą rejestrować się osoby z rocznika 1962. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że w tym tygodniu do Polski trafi 88 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneki, 870 tysięcy Pfizera, 120 tysięcy firmy Johnson & Johnson i 204 tysiące Moderny.

Przez następne 12 dni uruchamiane będą zapisy dla kolejnych roczników. Każdego kolejnego dnia rejestrować się będą mogły osoby urodzone rok później niż te, które danego dnia zapisują się. Taką zasadę przyjęto do 24 kwietnia. Tego dnia przyjdzie kolej rocznika 1973. Osoby, które nie zapiszą się w wyznaczonym dniu, mogą to zrobić też później. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu do 25 kwietnia nie nastąpi jednak pełne uwolnienie wszystkich roczników, tylko dalsze umożliwienie rejestracji osobom urodzonym w konkretnym roku bądź latach.