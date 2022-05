Systemy bezzałogowe Gladius dla polskiej armii. Szef MON zatwierdził umowę

Mariusz Błaszczak o zatwierdzeniu umowy na dostawę czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych poinformował podczas konferencji w resorcie. - Pierwsze drony trafią już w tym roku do pułków artylerii rozmieszczonych we wschodniej Polsce. Wykorzystujemy doświadczenia i obserwacje z tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą - mówił szef MON.

Plan modernizacji wojska

To kolejna umowa podpisana przez MON z należącą do Grupy WB firmą WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego. W zeszłym tygodniu MON podpisało umowę na kolejne zestawy amunicji krążącej Warmate. Wartość umowy wyniosła 50 milionów złotych brutto. Warmate to platforma mogąca służyć do rozpoznania i jako dron-samobójca. Amunicja krążąca Warmate i drony rozpoznawcze FlyEye produkowane przez grupę WB znajdują się od lat na wyposażeniu sił zbrojnych Ukrainy.