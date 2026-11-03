Polska "Światełko dla Trybunału". Manifestacje w polskich miastach

"Światełko dla Trybunału". Relacja z Katowic, Szczecina, Kielc, Gdańska i Kalisza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

We wtorek Komitet Obrony Demokracji zorganizował akcję pod hasłem "Światełko dla Trybunału Konstytucyjnego". To milczący protest, którego uczestnicy wyrażali sprzeciw wobec kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrażali wsparcie dla sędziów.

Organizatorzy zapowiedzieli w mediach społecznościowych, że manifestacje odbędą się we wtorek około godziny 18.

Manifestacje zapowiedziano między innymi w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie czy Kielcach. Ale sympatycy Komitetu Obrony Demokracji organizowali też milczące protesty w mniejszych miastach, jak Grudziądz, Nakło nad Notecią, Elbląg, Słupsk czy Zielona Góra.

"Nie - dla polityków łamiących i podżegających do łamania prawa! Nie - dla zastraszania sędziów! Nie - dla przemocy wobec sędziów! Trybunał Konstytucyjny nie jest własnością żadnej partii, żadnego rządu ani żadnego prezydenta. Jest instytucją Rzeczypospolitej, powołaną do ochrony Konstytucji oraz praw i wolności nas wszystkich" - poinformował w zaproszeniu na wydarzenie pomorski oddział Komitetu Obrony Demokracji.

Manifestacja pod hasłem "Światełko dla Trybunału Konstytucyjnego". Relacja Dominiki Ziółkowskiej Źródło: TVN24

"Ręce precz od Trybunału"

Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie protestujący pojawili się z transparentem z napisem "Panie Prezydencie ręce precz od Trybunału". W tłumie widać było też przyniesione przez uczestników flagi Polski i Unii Europejskiej. Jak relacjonowała obecna na miejscu reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska, przed pałacem zgromadziły się zarówno Komitet Obrony Demokracji, organizacje proeuropejskie, jak i Ruch Narodowy.

Transparent przed Pałacem Prezydenckim podczas manifestacji KOD-u Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Podczas zgromadzenia z głośników prezentowano takie utwory jak "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena oraz "Imagine" Johna Lennona.

Uczestnicy przynieśli znicze i światełka Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Organizatorzy apelowali o to, by manifestacje przebiegały spokojnie.

Manifestacje odbywają się też w innych miastach Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

"Mój bunt jest tak ogromny"

We Wrocławiu przed siedzibą sądu rejonowego pojawiło się około 50 osób. Zgromadzenie było spontaniczne i ciche. Uczestnicy przynieśli ze sobą świeczki i znicze.

Jedna z uczestniczek podkreślała, że chce, "żeby wreszcie trybunał wrócił do takiego poziomu jak przed 2015 rokiem".

- Po drugie mój bunt jest tak ogromny (...) Nie mogę pogodzić się, że taki człowiek o takiej przeszłości został prezydentem i zachowuje się nie jak człowiek, który wszystkich wokół siebie gromadzi i rozwiązuje problemy, tylko wręcz odwrotnie - powiedziała TVN24 jedna z uczestniczek wydarzenia.

- W Warszawie są ludzie broniący Trybunału Konstytucyjnego i wolności sądów. Nie wszyscy mogliśmy pojechać dzisiaj do Warszawy, dlatego w różnych miastach w tym samym czasie odbywają się takie wydarzenia, gdzie zapalamy światło dla sędziów i ich niezłomności - dodała Anna Kowalczyk-Derlęga z Komitetu Obrony Demokracji.

Podobnie było w Szczecinie, gdzie również pojawiło się około 50 osób. Tam zaplanowano również czas na dłuższe przemówienia.

"Ciągle musimy walczyć o to samo"

Więcej osób przyszło za to na Plac Wolności w Poznaniu, gdzie zgromadziło się ich około stu. Pojawił się również młody aktywista Kacper Nowicki.

- Jestem tutaj dlatego, że byłem tutaj również dziesięć lat temu i to jeszcze jako nastolatek. Pamiętam, jak wojna o Trybunał Konstytucyjny się zaczynała i pamiętam, jak ówczesny prezydent już go nie szanował i jak ówczesny rząd go nie szanował - powiedział aktywista w rozmowie z dziennikarką TVN24.

Podkreślił, że w Polsce od dziesięciu lat trwa walka o "normalne sądownictwo konstytucyjne". - Wtedy urywałem się jeszcze z lekcji wiedzy o społeczeństwie, żeby przychodzić na te protesty. A dzisiaj kończąc drugi stopień studiów widzę, że ciągle musimy walczyć o to samo - dodał.

W Poznaniu w milczącym proteście wzięło udział około stu osób Źródło zdjęcia: TVN24

W Katowicach manifestujący spotkali się na Placu Kwiatowym. - Dzisiaj po prostu jesteśmy, bo bardzo źle się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym. Jako KOD zaczęliśmy walkę o trybunał w 2015 roku. Chcemy, żeby był w końcu niezależny od polityków - powiedziała Halina Kantor, przewodnicząca KOD na Śląsku.