"Krzywdzi, wzmacnia poczucie zagrożenia". Jest wyrok w sprawie gminy "wolnej od LGBT"

Termin "strefa wolna" de facto odnosi się również do ludzi z tego grona LGBT. Mówienie, że to ideologia, a nie ludzie, jest przymykaniem oczu na rzeczywistość - mówił sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który wydał we wtorek wyrok w sprawie zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie "strefy wolnej od LGBT".