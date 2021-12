W lasach, w których znajdowani są migranci, planowane są polowania

W lasach w strefie przy granicy z Białorusią mają odbyć się zbiorowe polowania. Aktywiści zwracają uwagę, że są to tereny, na których można spotkać migrantów. - Nie słyszałem jeszcze straszniejszego i bardziej absurdalnego pomysłu - powiedział Jakub Sypiański, wolontariusz Grupy Granica. Maria Złonkiewicz z Inicjatywy "Chlebem i Solą" zwracała uwagę, że uchodźcy to są ludzie, którzy często uciekają przed wojną. - Na odgłos strzałów będą się chować - dodała. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Formalnie chodzi o odstrzał dzików, żeby jak co roku zapobiegać szerzeniu się wirusa ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń. Władze gminy Narewka podały informację o dwóch polowaniach, które zgłosiło koło łowieckie "Orzeł". Oba obwody ściśle przylegają do terenów objętych zakazem przebywania.

Dziennikarze magazynu "Polska i Świat" zapytali o tę kwestię Jarosława Stockiego z koła łowieckiego "Orzeł" w Narewce: - Myśli pan, że to jest dobry pomysł teraz? - Proszę za tydzień przyjść. - A czemu za tydzień? Przecież to można jeszcze odwołać. - Zapraszam na polowanie. - Ale... - Zapraszam na polowanie. - Ale tam są ludzie, proszę pana...

Na innych terenach przylegających do strefy już od końca listopada polowania zbiorowe prowadzi inne koło łowieckie - "Puszcza". I nie zamierza na razie ich zawieszać. - Uważam, że na tą chwilę nie ma żadnego zagrożenia. I że jeżeli spotkamy ludzi, albo krótko mówiąc: uchodźców, to my w tej chwili przerwiemy to polowanie - przekonuje Marek Glad z koła łowieckiego "Puszcza" w Białowieży. Pytany, co stanie się w momencie, gdy ci ludzie na przykład usłyszą strzały, odparł: - Nie wiem, co będzie. Tak samo i pani nie wie".