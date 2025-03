Strajk generalny w Brukseli. "Prosimy nie przychodzić na lotnisko"

Samolot PLL LOT wylądował za drugim podejściem (wideo z maja 2023 roku) Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

PLL LOT odwołały w poniedziałek jeden rejs z Warszawy do Brukseli i cztery rejsy powrotne - poinformował rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Powodem jest strajk generalny na lotnisku w Brukseli.

Jak przekazał w sobotę rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, w związku ze strajkiem generalnym na lotnisku w Brukseli (BRU), w poniedziałek zostaną odwołane cztery loty z tego miasta do Warszawy - LO232 o godz. 7.50, LO236 o 10.15, LO238 o 16.50 i LO234 o 19.40. Odwołany zostanie także jeden rejs z Warszawy do Brukseli (LO235) o godz. 7.15.

- Nasze call center jest w kontakcie z pasażerami dotkniętych rejsów odnośnie zmian rezerwacji - dodał Moczulski.

Na 31 marca w Belgii ogłoszono strajk generalny. - Aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i personelu, postanowiliśmy, po konsultacji z liniami lotniczymi, nie obsługiwać żadnego odlatującego lotu pasażerskiego 31 marca. Linie lotnicze skontaktują się z pasażerami, których lot został zakłócony. Prosimy, aby nie przychodzić na lotnisko tego dnia - poinformował na swojej stronie internetowej położony w miejscowości Zaventem Port lotniczy Bruksela.

Podbrukselski port w Charleroi również zapowiedział, że w przyszły poniedziałek z powodu strajku odwołane zostaną wszystkie loty z i na to lotniska.

Strajk generalny w Brukseli

Strajk jest zaplanowany w proteście przeciw serii środków zaproponowanych przez rząd federalny, które - jak podał portal "The Brussels Times" - związki zawodowe uznały za "deklarację wojny" przeciwko pracownikom. Wśród kwestii, o które walczą związki zawodowe, znajduje się ochrona automatycznej indeksacji płac, emerytur i lepszych warunków pracy.

Rząd Belgii wprowadził niedawno reformę podwyższającą wiek emerytalny z 65 do 66 lat od 1 stycznia 2025 r., a następnie do 67 lat do 2030 r. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1960 r. nadal mogą przejść na emeryturę w wieku 65 lat.