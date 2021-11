Reporterka "Wyborczej" ukarana grzywną. "Moim obowiązkiem jest ochrona rozmówcy" 

W tekście autorka przytoczyła słowa jednej z osób, która miała być świadkiem rozmowy napastnika Stefana W. z "karkami", w której to mówił o planowanym zabójstwie prezydenta Gdańska. Miało do niej dojść w grudniu 2018 roku, na krótko przed śmiercią Adamowicza. Przyszły zabójca miał wyjść po dziesięciu minutach z samochodu i oświadczyć kolegom, że "już wie, co zrobi".