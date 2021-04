Śmierć Stefana Bratkowskiego nie była dla mnie niespodzianką. Chorował od dawna, kłopoty z sercem miał zawsze. Co rusz lądował w szpitalu, ale wychodził po kilku dniach podreperowany i przyzwyczailiśmy się chyba do tego, że Stefan choruje, ale daje radę. Tym razem rady nie dał.

Mimo że dzieliła nas mała różnica wieku, był starszy o niecałe trzy lata, zawodowo należeliśmy do różnych generacji. Kiedy poznałem Stefana, byłem początkującym dziennikarzem, a Stefan miał za sobą już kilka ładnych lat pracy w tym fachu. Kiedy zaczynałem, tliły się resztki złudzeń związanych z Październikiem 1956 roku, ale późny stalinizm i jego rozpad ja spędziłem w szkole i na pierwszych latach studiów, a Stefan, mimo że bardzo młody, pracował w "Po Prostu", przeżył jego likwidację, potem zakładał "Dookoła Świata" - jednym słowem miał już sporo często gorzkiego doświadczenia. Mimo to nie wygasał w nim entuzjazm i pomysłowość. Był niepoprawnym optymistą i wiecznym naprawiaczem Polski.

Wystarczy przypomnieć tytuły książek, które napisał, aby zrozumieć, co się w jego głowie kłębiło. "Gra o jutro" napisana na przełomie epok Gomułki i Gierka do spółki z bratem była w czymś w rodzaju zarysu strategii modernizowania Polski. Niedługo po tym Stefan jako entuzjasta nowinek naukowych napisał podręcznik programowania. Tytuł "Programować może każdy" oddaje optymizm Stefana. Dziś już wiemy, że programować nie może każdy, trzeba się tego porządnie nauczyć, a im bardziej świat się komputeryzuje, tym potężniejsze są działy IT w każdej firmie. Ale Stefan mógł wszystko i wierzył, że zna się na wszystkim, a w każdym razie szybko może się wszystkiego nauczyć. Czasem bywał w tym śmieszny, czasem irytujący na granicy besserwisserstwa, ale piękną cechą Stefana była bezinteresowność i chyba nigdy nikomu niczego nie zazdrościł, natomiast przyciągał ludzi utalentowanych, zdolnych do realizowania jego marzeń.