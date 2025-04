Startuje nowe studio TVN24 i "Faktów" TVN 

Nowe studio "Faktów" TVN Źródło: Fakty TVN

14 kwietnia "Fakty" TVN zostaną nadane z najnowocześniejszego studia w Europie. Centralny punkt nowego studia to ogromny, zakrzywiony videowall, który ma 100 m2. To największy taki ekran w telewizji newsowej nie tylko w Polsce, ale i Europie.

Nowy, dwupoziomowy newsroom TVN24 i "Faktów" to bardzo nowoczesna przestrzeń wypełniona najnowszą technologią. Centralnym elementem studia jest główny stół, który złożony jest z ruchomych elementów, podobnie jak pozostałe stanowiska, co umożliwi kreowanie wybranych przestrzeni. 20 kamer, ekrany LED, diody oraz ogromny videowall sprawiają, że jest to jedna z najnowocześniejszych newsowych przestrzeni telewizyjnych na świecie.

Nowe studio Faktów i TVN24 Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa Nowe studio Faktów i TVN24 Źródło: Bartosz Krupa

"Fakty" TVN zyskają także nową czołówkę. Premiera studia oraz "Faktów" w nowej odsłonie już 14 kwietnia o 19:00. Zaprasza Grzegorz Kajdanowicz.