#BezKitu Stanisław Biernat: śmieszne i smutne jest, że te kryteria były wymierzone kiedyś pod Julię Przyłębską Filip Czerwiński |

Jak przejęto władzę w TK? Biernat: te kryteria były pod panią Przyłębską Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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W piątek sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenia o przerwaniu czynności służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Czytamy w nich, że zastępuje ona prezesa TK jako sędzia posiadająca najdłuższy staż "w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o organizacji TK".

To prawo uchwalone w 2016 roku, kiedy Zjednoczona Prawica przejmowała Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z nim wlicza się staż pracy nie tylko w TK, ale też w sądownictwie powszechnym, licząc od rozpoczęcia aplikacji sądowej i w administracji państwowej szczebla centralnego.

Od dnia powstania wakatu do czasu powołania Prezesa Trybunału, pracami Trybunału kieruje sędzia Trybunału posiadający najdłuższy, liczony łącznie, staż pracy: 1) jako sędzia w Trybunale; 2) jako aplikant, asesor, sędzia w sądzie powszechnym; 3) w administracji państwowej szczebla centralnego. Artykuł 11 ustęp 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

- Tutaj jest sprawa taka, można powiedzieć, zabawna, gdyby nie to, że to jest wszystko bardzo smutne - skomentował w programie "#BezKitu" w TVN24 sędzia TK w stanie spoczynku Stanisław Biernat.

- Mianowicie te kryteria były wymierzone dokładnie pod panią Przyłębską. Po to, aby (...) ona została osobą pełniącą na początku obowiązki prezesa, a potem ewentualnie prezesem - przypomniał Biernat.

Była prezes TK Julia Przyłębska przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Teraz - jak mówił - "okazuje się, że według tych kryteriów osobą spełniającą te wymagania to jest właśnie pani sędzia Korwin-Piotrowska".

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Zarzuty wobec Święczkowskiego

Stanisław Biernat odniósł się także do meritum zarządzeń, czyli zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych na mocy artykułu 130 paragraf 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo minister sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc. Artykuł 130 paragraf 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Biernat mówił, że "w tych pismach, jakie się pojawiły dzisiaj po południu czy wieczorem, wyjaśnia się, o jakie to czyny chodzi".

- Na przykład to, że nie dopuszcza się od kilku miesięcy tych prawidłowo wybranych sędziów do orzekania. To, że składy sędziowskie są kształtowane nie według porządku alfabetycznego, tak jak wymaga tego ustawa, tylko według, można powiedzieć, swobodnego uznania prezesa Święczkowskiego - wymienił.