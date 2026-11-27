Polska Ruch w sprawie Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek podpisał wniosek o uchylenie immunitetu Oprac. Kamila Grenczyn |

Żurek: podpisałem kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W czasie piątkowego briefingu prasowego Waldemar Żurek poinformował, że "podpisał kolejny wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze". - Jednocześnie ten wniosek zawiera w sobie wniosek o zgodę na tymczasowe aresztowanie - dodał.

Nawiązując do kwestii tymczasowego aresztu, minister sprawiedliwości wyjaśnił, że prokuratorzy uzasadniają ten wniosek tym, że poseł PiS "ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości". - Jest wniosek o ekstradycję do Stanów Zjednoczonych i te jego działania (Ziobry) mające utrudnić postępowania w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości przekonują prokuratorów, że taki wniosek o zgodę na tymczasowe aresztowanie powinni zawrzeć także w tej sprawie - powiedział Żurek.

Wniosek w sprawie Zbigniewa Ziobry. Czego dotyczy

Minister poinformował następnie, że podstawą skierowania wniosku "są ustalenia dokonane w toku postępowania dotyczącego czynności podejmowanych w ramach prokuratorskiej kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi uzyskanymi przy wykorzystaniu systemu Pegasus".

Jak tłumaczył, chodzi o to, że Ziobro - jako prokuratur generalny - miał zapoznawać się z materiałami dotyczącymi jednej ze spraw, przy której użyto Pegasusa.

- Zdaniem prokuratury, pod pozorem tych czynności nadzorczych, stworzono możliwości zapoznawania się z materiałami określonymi pewnymi klauzulami, które normalnie nie były dostępne dla prokuratora generalnego. Materiały, które pozyskał pan Zbigniew Ziobro, służyły mu w instrumentalnym celu w procesie, gdzie był pokrzywdzonym on i członkowie jego rodziny, więc stworzono dla niego specjalne stanowisko - mówił Żurek.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał dziś Marszałkowi Sejmu RP wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.



Wniosek skierowano w śledztwie dotyczącym prokuratorskiej… pic.twitter.com/jsWdQu8O5L — Prokuratura (@PK_GOV_PL) November 27, 2026 Rozwiń

Co prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze

Żurek poinformował, że we wniosku o uchylenie immunitetu Ziobrze "są zarzuty (...), że w 2020 roku, jako minister sprawiedliwości, zapoznał się z przekazanymi mu przez prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego materiałami z kontroli operacyjnej, w sprawie prowadzonej przeciwko ustalonej osobie, w której Ziobro miał status pokrzywdzonego, mając świadomość, że zawierały tajemnicę obrończą".

- Przechowywał te materiały w pomieszczeniach w Ministerstwie Sprawiedliwości nieprzystosowanych do przechowywania informacji niejawnych, o klauzuli poufne, zgodnie z procedurami - powiedział.

Drugim zarzutem - jak mówił Żurek - ma być to, że "Zbigniew Ziobro ukrywał w sposób nieuprawniony w swoim mieszkaniu w Warszawie materiały z kontroli operacyjnej o klauzuli poufne, czym działał na szkodę interesu prywatnego ustalonych osób i utrudniał działanie służbom".