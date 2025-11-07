Tropił neonazistów i losy spadku po Gudzowatym. Teraz wraca

Terroryzowali miasto. Neonaziści, którym odpuszczono Źródło: tvn24

Ustalenia tvn24.pl, z których wynika, że w ostatni wtorek sąd dyscyplinarny nie przedłużył zawieszenia w obowiązkach prokuratora Grzegorza Masłowskiego, potwierdziła rzecznik prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak.

"Podstawą wydania orzeczenia było uznanie przez sąd dyscyplinarny, że zajmowanie urzędu prokuratorskiego w czasie trwania postępowania dyscyplinarnego nie będzie narażało na szwank dobrego imienia prokuratury ani powodowało szkody dla interesu publicznego, co stanowi warunek konieczny do zawieszenia prokuratora w czynnościach służbowych" - to fragment odpowiedzi, który otrzymaliśmy od prokurator Adamiak.