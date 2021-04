W Zjednoczonej Prawicy pojawia się coraz więcej podziałów – posłanka PiS, która zdecydowała się poprzeć posłów Solidarnej Polski publicznie mówi, że za jej działania kierownictwo partii ma szykować na nią "niewybredne" ataki. Lider Porozumienia Jarosław Gowin zapewniał w środę, że jedyną alternatywą dla rządu Mateusza Morawieckiego są przedterminowe wybory. W odpowiedzi posłowie Koalicji Obywatelskiej mówili, że to "czas na odważne decyzje". Materiał magazynu "Polska i Świat".

Starcie w Rzeszowie to symbol stanu zjednoczenia obozu rządzącego – tu dla PiS nie jest sojusznikiem. – Kandydat konkurencji ma poparcie osoby, co do której trudno określić, że jest to jedność programowa – mówi Ewa Leniart, kandydatka PiS na prezydenta Rzeszowa. Wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła popiera jednak nie tylko były prezydent Tadeusz Ferenc, kiedyś związany z SLD, ale także będące w taktycznym sojuszu ze Zbigniewem Ziobrą Porozumienie.

Protokół rozbieżności Jarosława Gowina z PiS cały czas rośnie. - Elementy umowy koalicyjnej są niezrealizowane – mówi lider Porozumienia. Być może dlatego już w środę rano w Sejmie wicepremier zapowiadał piętnaście konferencji programowych, tym samym kontynuując ofensywę, którą rozpoczął w ostatni weekend. - Konwencja to tylko pierwszy krok w budowaniu potencjału programowego – zapowiada Jarosław Gowin.

- Ja to odebrałem jako postulaty, które można by włączyć do nowego polskiego ładu, jeśli by za tym szły konkretne projekty ustaw – ocenia Krzysztof Sobolewski z PiS. Nawet jeśli, to pojawia się inny problem - większości potrzebnej do jego przegłosowania.

"Uprzedzono mnie, że mogę się spodziewać niewybrednych ataków na mnie"

Pomimo licznych zapewnień, że PiS wcale nie stracił większości w Sejmie, coraz częściej pojawiają się problemy z przegłosowaniem pomysłów tej partii. "Piątka dla zwierząt", ustawa o bezkarności, informacja wicepremiera Glińskiego, podatek od kamperów, polityka energetyczna, plany siedmioletnie NFZ, kadry medyczne, przerwa w obradach Sejmu, podatek medialny, wygaszenie OFE, Polski Nowy Ład i Unijny Fundusz Odbudowy - to lista projektów i spraw, które przepadły, zostały wycofane, opóźniane lub skończyły się zwycięstwem opozycji, bo nie było zgody Porozumienia albo Solidarnej Polski, do której zbliża się część parlamentarzystów PiS.

Posłanka PiS Małgorzata Janowska, która ramię w ramię z "ziobrystami" protestowała przeciw planowanemu przez rząd wygaszaniu kopalń, właśnie stała się jednym z twórców komisji "do spraw suwerenności energetycznej" i z PiS nie jest w niej jedyna. Anna Maria Siarkowska po tym, gdy z Januszem Kowalskim z Solidarnej Polski sprzeciwiała się ponownemu lockdownowi i paszportom covidowym napisała na Twitterze, że to, co robi i mówi ostatnio, bardzo nie podoba się kierownictwu partii. "Uprzedzono mnie, że mogę się spodziewać niewybrednych ataków na mnie" – dodała.

- Jedyną alternatywą dla rządu Zjednoczonej Prawicy są przedterminowe wybory – uważa Jarosław Gowin. W tym przypadku decyzja należy z pewnościa do Jarosława Kaczyńskiego.

Dawid Rydzek

Źródło: TVN24