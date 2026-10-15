Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Błaszczak o "kontroli poselskiej". Łoboda: Trybunał nie jest dla polityków

|
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i politycy partii: Michał Kowalski, Antoni Macierewicz, Mariusz Gosek i Kazimierz Smoliński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Łoboda: słyszymy o obronie Trybunału Konstytucyjnego, ale przed kim?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Słyszymy o obronie Trybunału Konstytucyjnego, ale przed kim? Przed Polkami i Polakami? Ten Trybunał nie jest dla PiS-u, nie jest dla Koalicji Obywatelskiej, nie jest dla żadnego polityka - mówiła rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak pytany, co posłowie jego partii robili w środę w TK, twierdził, że "kontrolowali sposób zdobywania, przejmowania siłowego" instytucji.

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło w środę do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów między innymi z Ruchu Obrony Granic i klubów "Gazety Polskiej" z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czynny udział w przepychankach brał udział między innymi Robert Bąkiewicz z Ruchu Obrony Granic. Na miejscu byli posłowie PiS, między innymi prezes Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek.

Błaszczak o "kontroli poselskiej" w Trybunale Konstytucyjnym

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapytany w czwartek w Sejmie przez reporterkę TVN24 Agatę Adamek, co posłowie robili w Trybunale Konstytucyjnym, powiedział, że "przeprowadzali kontrolę poselską".

- Kontrolowali sposób zdobywania, przejmowania siłowego przez nielegalnego [sędziego - red.], bo nie złożył ślubowania, Macieja Berka, Trybunału Konstytucyjnego - dodał.

Klatka kluczowa-775353
Błaszczak o "kontroli poselskiej" w Trybunale Konstytucyjnym
Źródło: TVN24

Na uwagę, że poseł Gosek wyglądał jakby był ochroniarzem Trybunału Konstytucyjnego, członkiem straży trybunalskiej, Błaszczak odparł: - W imię czego, pani redaktor, takie porównania?

- Skoro mówicie, że nie oddacie Trybunału, a politycy bronią Trybunału, to wygląda na to, że mówicie wprost, że Trybunał jest wasz, polityków Prawa i Sprawiedliwości i dlatego nie chcecie go oddać - zauważyła reporterka TVN24.

Błaszczak twierdził, że "Trybunał jest siłowo przejmowany przez Donalda Tuska". - Tam była prawa ręka Donalda Tuska. Nazywa się Maciej Berek - mówił. Według szefa klubu PiS "to sędzia elekt" TK. - Przysięgę składa się wobec prezydenta. Wobec prezydenta, to znaczy w obecności - dodał.

- Sędzia [Stanisław] Piotrowicz nawet, jeżeli już mamy się opierać na takich autorytetach jak były prokurator stanu wojennego, sam mówił o tym, że niekoniecznie prezydent musi być obecny, żeby ślubowanie sędziego mogło być złożone - zwróciła uwagę Adamek.

- Pani redaktor przypina etykietki. Pani redaktor wartościuje - odparł Błaszczak.

Kuźmiuk o "dyżurach" przed Trybunałem

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk mówił w rozmowie z reporterką TVN24, że sam miał "dyżur" przed Trybunałem w poniedziałek. - Mamy rozpiskę - przyznał. - To jest takie zobowiązanie. Zgłaszamy to w klubie, żeby jakoś się nie dublować, żeby zawsze ktoś z posłów był - wyjaśnił.

- Wczoraj było dużo posłów naraz, bo byli także europosłowie, którzy przyjechali do Polski w innych sprawach, ale w związku z tym zagrożeniem pojawili się także pod Trybunałem - dodał Kuźmiuk. Pytany w związku z jakim zagrożeniem, odparł, że "przecież poranny szturm pokazał, że próbuje się rozwiązać tę sprawę siłowo".

Na uwagę Adamek, że Bąkiewicz szturmował, Kuźmiuk odpowiedział, że "protest trwa już chyba pięć tygodni".

- To jest legalne zgromadzenie. Powstało tam miasteczko, wszystko było uporządkowane - powiedział. - I z tego, co się orientuję, przez pięć tygodni tam nie było nawet, że tak się wyrażę, maleńkiego zgrzytu pomiędzy tym legalnym zgromadzeniem a policjantami. I nagle wczoraj okazuje się, że pojawiły się zwarte oddziały policji i zaczęły szturmować to legalne zgromadzenie. No więc nie ulega wątpliwości, że próbowano wariantu siłowego i władza się skompromitowała. Okazuje się, że od tego szturmu odstąpiła - dodał.

Łoboda: słyszymy o obronie Trybunału Konstytucyjnego, ale przed kim?

Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda zapytana w co gra PiS w Trybunale Konstytucyjny, oceniła, że "to jest jakaś opowieść podszyta maksymalną hipokryzją".

- Bo my słyszymy o obronie Trybunału Konstytucyjnego, ale przed kim? Przed Polkami i Polakami? Ten Trybunał nie jest dla PiS-u, nie jest dla Koalicji Obywatelskiej, nie jest dla żadnego polityka. On jest dla obywatelek i obywateli - mówiła. - I niezależni, niezawiśli sędziowie, którzy zostali wybrani przez Sejm, właśnie chcą ten Trybunał przywrócić obywatelom. Nie wiem, przed kim prezes Kaczyński broni tego Trybunału - skwitowała.

Ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka

W środę rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą "wobec prezydenta". Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w Kancelarii Prezydenta RP.

Później Berek - wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm - pojechał do Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Prezydent Karol Nawrocki mówił w środę, że "jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe". - Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - dodał.

We wtorek Komisja Wenecka opublikowała opinię w sprawie ślubowania sędziów. Jej zdaniem prezydent powinien niezwłocznie odbierać ślubowania.

Zdaniem Komisji Weneckiej w sytuacji, gdy prezydent opóźnia lub odmawia przyjęcia ślubowania, należy umożliwić osobom wybranym przez Sejm złożenie ślubowania w inny sposób. Zaznaczono, że w takiej sytuacji należy "zachować istotne elementy", w tym złożenie ślubowania "w określonej formie, należytego sprawdzenia jego wykonania oraz skierowania go do Prezydenta i przekazania mu".

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyMariusz BłaszczakPrawo i SprawiedliwośćKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
imageTitle
Pierwszy set dla Świątek. Pełna dominacja
RELACJA
Pilne
Inflacja w Polsce. Najnowsze dane banku centralnego
BIZNES
Curry
Trutka na ślimaki w curry koleżanki z pracy. 43-latka odpowie przed sądem
METEO
Baner przed kościołem w Grojcu
Parafianie się nie poddają. Liczą, że ich proboszcz wróci
Kraków
Europoseł PiS Daniel Obajtek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Jest wniosek o uchylenie immunitetu Obajtka
BIZNES
Zniszczył znaki na wysepce ronda
Odprowadził córkę na przystanek, nagle usłyszał huk
Białystok
Friedrich Merz
Merz o nowym pomyśle Trumpa: to nasza sprawa
BIZNES
Autobusy Solaris Urbino 18 dla Warszawy
170 nowych autobusów za pół miliarda złotych. Tym razem diesle
WARSZAWA
Hayden Panettiere
Śmierć Hayden Panettiere. Ujawniono zapis nagrania z numeru alarmowego
Kultura i styl
Mężczyzna w kajdankach (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalne zabójstwo w wigilijną noc. Jest akt oskarżenia
Lubuskie
Noc, mgła, jesień, zamglenie
Widzialność spadnie na łeb na szyję
METEO
drony baza rosja otw
Obiekt wielkości 126 boisk piłkarskich. To Rosja buduje przy granicy z Ukrainą
Świat
flagi unia europejska shutterstock_2573208013
Unijny budżet dzieli Europę. "To czerwona linia"
BIZNES
Łukasz Simlat w "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka
Takiego serialu jeszcze nie było. To warto wiedzieć o "Wśród nocnej ciszy"
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Nie wpuszczą rosyjskich gwiazd. Uznane za "zagrożenie"
EUROSPORT
meta media społecznościowe
Gawkowski: zamykają oczy i mówią "nic się nie stało"
BIZNES
Ciało mężczyzny znaleziono w garażu w Żyrardowie (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało znaleziono w garażu. 77-latek usłyszał zarzut
WARSZAWA
RTG diagnostyka lekarz shutterstock_2725027663
Nie tylko papierosy niszczą płuca. Te czynniki zwiększają ryzyko
Zdrowie
Szkoła
Zmiany w szkołach. Prezydent chce bramek bezpieczeństwa
Kujawsko-Pomorskie
Katie Zacharia, nowa rzeczniczka Białego Domu i Donald Trump
Nie mając licencji, podawała się za prawniczkę? Czarne chmury nad rzeczniczką
Świat
Mont Blanc
Wierzchołek Mont Blanc w ciągu roku stracił ponad metr wysokości
METEO
TSUE
Przełomowy wyrok TSUE. "Kolejne zwycięstwo"
BIZNES
Dwaj Gdańszczanie nieśli w kartonach i torbie ponad 7 kg narkotyków
W kartonach i torbach nieśli 16 tysięcy porcji narkotyków
Trójmiasto
Izmaił, Ukraina
Ogień na dwóch statkach. Prezydent Rumunii: zostały trafione przez drony
Świat
PREMIUM "Żelazne serce" Yandeksu okazało się słabą stroną Rosji
Atak na "żelazne serce" Yandeksu to problem nie tylko Rosji. Tego scenariusza nikt nie przewidział
Piotr Szostak
berlin niemcy peron pociag - Werner Spremberg shutterstock_2183298805
Tragedia doprowadziła do zmian. Nowy zakaz na niemieckich dworcach
BIZNES
Collegium Humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony
WARSZAWA
Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu zatrzymali pięć osób w związku z działalnością prywatnego zoo
Zarzuty dla prowadzących prywatne zoo. Protest, akcja policji i zatrzymania
Wrocław
Wjechał do rowu i zostawił ranną pasażerkę
Ranna kobieta, fałszywe tablice i zapalnik pocisku. Zatrzymano mężczyznę
Wrocław
Jeleń
TPN apeluje, by nie zbliżać się do tych zwierząt
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica