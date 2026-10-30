Bogdan Święczkowski wydał swoje zarządzenie dla pracowników TK. Relacja w tvn24.pl
W piątek około godziny 18 na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została opublikowana informacja, że wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zarządzono przerwę w czynnościach służbowych. Przekazano, że zarządzenia dotyczące tych dwóch sędziów zostały wydane na mocy artykułu 130 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego relacjonujemy w tvn24.pl:
Bosak: jestem pewien, że uczestnicy tego puczu będą rozliczani.
Bosak: Anna Korwin-Piotrowska jest marionetką.
Mentzen: Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią TK, bo nie złożyła ślubowania wobec prezydenta.
Bosak: zdarzyło się bezprawie, przedstawimy uchwałę o skróceniu kadencji Sejmu.
Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, liderzy Konfederacji, są przed pałacem prezydenckim. Przypomnieli, że ich ugrupowanie opowiada się za resetem konstytucyjnym.
Reset konstytucyjny według Konfederacji polega ma zmianie konstytucji, która umożliwiłaby ponowny wybór składów Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.
Zandberg: jeśli polska klasa polityczna nie może znieść, że istnieje Trybunał Konstytucyjny, który jej patrzy na ręce, to są inne rozwiązania.
Zandberg: Razem deklaruje gotowość do rozmowy.
Zandberg: reset musi oznaczać wybór nowego składu TK od nowa, aby nigdy nie było sytuacji, że jedna partia dokonuje wyboru sędziów TK bez porozumienia z innymi.
Adrian Zandberg po spotkaniu z Karolem Nawrockim: za chwilę będziemy w sytuacji, że jedna strona będzie uznawała jeden skład TK, a druga strona - drugi skład.
Z prezydentem spotkali się także Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak.
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski w sobotnim oświadczeniu opublikowanym na X podkreślił, że nie budzi wątpliwości, że "o wyborze sędziów rozstrzyga wyłącznie Sejm, a wszyscy sędziowie wybrani do TK uzyskują status sędziów".
Zdaniem Zawistowskiego konieczne jest umożliwienie wszystkim wybranym sędziom prawa do orzekania, co stanowi najprostszy i najpewniejszy sposób rozwiązania trwającego kryzysu. "Nie można też pomijać, że decydująca rola w przywróceniu prawidłowego działania TK spoczywa na Zgromadzeniu Ogólnym wszystkich wybranych sędziów do TK" - napisał Zawistowski.
Jego zdaniem eskalowanie konfliktu nie może i nie doprowadzi do uzdrowienia sytuacji w TK, który od dawna nie jest w stanie wypełniać swojej ustawowej roli na skutek ingerencji władz politycznych w jego niezależność. W ocenie Zawistowskiego brak niezależności "godzi w podstawowe prawa obywateli i stanowi zagrożenie dla funkcjonowania państwa".
Pod siedzibę Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha przychodzi coraz więcej osób, zwiększyła się też liczba policjantów zabezpieczających teren wokół TK - donosi Polska Agencja Prasowa.
- Ponieważ gromadzi się coraz więcej osób, jest też więcej policjantów, tak, by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo - powiedział PAP rzecznik stołecznej policji kom. Jacek Wiśniewski.
Zamknięta jest Aleja Szucha, gdzie gromadzą się przybywający, w większości są to starsze osoby. Mają ze sobą biało-czerwone flagi. Na miejsce przyjechał też odsunięty przez kierującą Trybunałem Konstytucyjnym sędzię Anna Korwin-Piotrowską ze stanowiska prezesa TK Bogdan Święczkowski.
Podwójny szpaler policjantów stoi na terenie Trybunału przy bramie wjazdowej, funkcjonariusze są także na zewnątrz.
Jak mówiła na antenie TVN24 sędzia Anna Korwin-Piotrowska, przed wejściem do Trybunału Karol Nawrocki wypowiedział słowa "idzie prezydent". Jej zdaniem, nie miał zamiaru się zatrzymać. - Wręcz przeciwnie, z impetem, pewnością siebie, starał się staranować mnie i całą grupę sędziów. Gdy pierwsza [próba - red.] nie powiodła się, pan prezydent zaczął odpychać mnie rękami na bok - opowiadała.
Zaznaczyła, że "chciała przywitać się z prezydentem, jednak nie było woli z drugiej strony". - Staranował nas, przeszedł dalej, wszedł do środka i zaczął na nas krzyczeć. Powiedział, że nie mamy prawa tu przebywać, i że nie jesteśmy sędziami Trybunału Konstytucyjnego - relacjonowała.
Wit i Piasecki mówią, że nie spodziewali się, że akurat 30 października dojdzie do takiej sytuacji w TK.
Na antenie TVN24 trwa specjalne wydanie "Podcastu politycznego" o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Podcast prowadzą Radomir Wit i Konrad Piasecki.
Hołownia uważa, że wydarzenia w TK wpłyną na intensywność marszu 11 listopada.
Hołownia: moim zdaniem Trybunał Konstytucyjny w tym kształcie jest nie do uratowania.
Hołownia: Andrzej Duda nieszczęśliwie zawetował ustawę, która mogła uzdrowić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.
Hołownia: ta sytuacja narusza wizerunek Polski, jest ryzyko ograniczenia inwestycji zagranicznych.
Hołownia: myślę, że jest wola ze strony prezydenta, żeby o tym rozmawiać, wierzę, że po naszej stronie sceny politycznej taka wola będzie.
Szymon Hołownia po spotkaniu z Karolem Nawrockim: rozmawialiśmy o różnych scenariuszach deeskalacji i wyjścia z kryzysu.
Włoski dziennik "La Repubblica" napisał w sobotę w artykule na temat wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego, że "pełzający kryzys instytucjonalny, który dotyka Polskę od lat", przerodził się w otwarty konflikt.
Gazeta oceniła, że obecny kryzys wziął się z decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego, który nie zaakceptował mianowania nowych sędziów TK. Podkreśliła przy tym, że nagrania z wydarzeń, jakie rozegrały się w Warszawie w nocy z piątku na sobotę, obiegły świat.
W pałacu prezydenckim trwają konsultacje z przedstawicielami środowisk politycznych. Przyjechał tam też Szymon Hołownia.
Odsunięty przez kierującą Trybunałem Konstytucyjnym sędzię Anna Korwin-Piotrowską ze stanowiska prezesa TK Bogdan Święczkowski wydał w sobotę swoje zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy.
W zarządzaniu Święczkowski wyznaczył dni od 3 do 6 listopada wolnymi od pracy dla pracowników TK za zachowaniem wynagrodzenia. Podważył też zarządzenie Korwin-Piotrowskiej.
Odniósł się do tego stwierdzenia Święczkowski w swoim zarządzeniu. "Pracownicy nie mają obowiązku stawiać się na nielegalne wezwania osób nieuprawnionych" - napisał. Przekazał też, że zarządzenie Korwin-Piotrowskiej nie wywołuje skutków prawnych.
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska w nagraniu podkreśliła, że "Trybunał Konstytucyjny, jak każdy organ państwowy, ma służyć obywatelom". - Zadaniem Trybunału jako sądu nad prawem, jest ochrona praw jednostki. Każda i każdy z państwa może być w sytuacji, w której ochrona tych praw będzie wymagała złożenia skargi konstytucyjnej do Trybunału. Do wczoraj Trybunał w praktyce nie wykonywał swoich zadań. Opóźnienia w rozpatrywaniu spraw sięgają nawet 12 lat - mówiła.
Dodała, że w TK zalega około tysiąca spraw wymagających rozstrzygnięcia.
Zauważyła, że sprawy "inicjowane przez polityków załatwione są niemal od ręki". Dodała, że trwa to raptem kilka tygodni.
- Wczoraj Trybunał rozpoczął funkcjonowanie. Zostało wyznaczone Zgromadzenie Ogólne na najbliższy wtorek 3 listopada, którego przedmiotem będzie przyjęcie planu wydatków i dochodów, co zapewni uchwalenie budżetu i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w 2027 roku - mówiła Korwin-Piotrowska. - Pracujemy nad taką organizacją, by zapewnić każdemu realny dostęp do Trybunału Konstytucyjnego - dodała.
- Już od dziś jako sędziowie Trybunału podejmujemy wspólny wysiłek, by jak najszybciej przywrócić sprawne rozstrzyganie spraw przez Trybunał - oświadczyła.
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska odniosła się na antenie TVN24 do wydanego przez nią zarządzenia w sprawie organizacji pracy w TK.
Powiedziała, że wydanie zarządzenia wynika z "tej sytuacji, która jest na zewnątrz Trybunału Konstytucyjnego, również przebiegu wydarzeń, które miały miejsce wczorajszej nocy".
- Niestety ogrodzenie Trybunału zostało uszkodzone i istnieje bardzo duże ryzyko, że demonstrujący, których prawo do demonstracji oczywiście szanujemy, bo to jest zdobycz konstytucyjna, mogą wtargnąć do budynku - mówiła. - Też powiem z przykrością (...), że politycy eskalują ten konflikt. Przekształcają go w konflikt polityczny - dodała.
W Pałacu Prezydenckim pojawili się przedstawiciele PSL - szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która poinformowała o przejęciu kierownictwa w TK, przekazała, że nawiąże bezpośredni kontakt z sędziami TK pozostającymi poza jego siedzibą, by ustalić czas i sposób umożliwienia im wstępu do budynku.
Przypomniała też, że na dzień 3 listopada zwołała posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w celu rozpatrzenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na rok 2027. "Jest to kwestia kluczowa dla zapełnienia prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał" - napisała.
Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał, że "wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym w Warszawie zeszłej nocy nie były eleganckie, ale alternatywą byłoby ustąpienie wobec niekonstytucyjnego przekształcenia Polski w republikę prezydencką".
Szef MSZ dodał, że "Polską nadal rządzi koalicyjny rząd wyłoniony przez parlament".
Od godziny 13, jak informował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki rozpocznie serię spotkań z liderami środowisk parlamentarnych. Jak relacjonowała reporterka TVN24 Ewelina Kwiatkowska, spotkanie z przedstawicielami Konfederacji ma się odbyć około godziny 16. Mateusz Merta napisał, że reprezentanci Razem spotkają się z Nawrockim po godzinie 15. Z prezydentem ma się spotkać także PiS oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. - Wiadomo, że będzie obecna także Polska 2050. Nie słychać na razie zapowiedzi ze strony Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, czy PSL - mówiła reporterka.
Stępień wyjaśnił, że wniosek do TK o uchylenie immunitetu Świeczkowskiemu i Sochańskiemu musi być rozpoznany w ciągu 30 dni. "Jest oczywiste, że wyżej wymienieni nie mogą brać udziału w jego rozpoznaniu - mogą jedynie złożyć w tej sprawie wyjaśnienia. W tej sytuacji przejęcie kierownictwa przez sędziego o najdłuższym stażu, czyli sędzię Annę Korwin-Piotrowską jest w świetle ustaw o TK i ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym w pełni uzasadnione" - ocenił.
Zaznaczył, że wszystkie decyzje konieczne dla rozwiązania tej sytuacji leżą w rękach samych sędziów TK i nikt nie powinien wywierać na nich presji.
Były prezes TK Jerzy Stępień napisał w mediach społecznościowych, że "prezydent - jako reprezentant władzy wykonawczej - nie ma prawa wejść w nocy do siedziby TK". "Z jego strony jest to manifestacja siły, która nie może być zaakceptowana" - dodał.
Były prezes TK profesor Andrzej Zoll komentując w "Loży prasowej" w TVN24 wydarzenia wokół TK, ocenił, że "sytuacja była i jest ostateczna".
Zauważył, że przez kilka miesięcy osoby prawidłowo wybrane do Trybunału Konstytucyjnego jako sędziowie TK nie mogli wykonywać swoich obowiązków, nie byli wpuszczani do pomieszczeń w których te obowiązki mogliby wykonywać.
- Tak to dłużej trwać nie mogło. Trybunał przestał w ogóle działać, chociaż można powiedzieć, że od 2015 roku to działanie było ograniczone - dodał. - Myślę, że dobre jest określenie, że jest to stan wyższej konieczności - mówił Zoll. Dodał, że "nie można było tego tolerować".
- Powód całej sytuacji spowodował prezydent swoimi decyzjami czy brakiem decyzji i pan Święczkowski. To są dwie osoby, które są winne tego, co dzisiaj w Polsce się zdarza - ocenił.
W zarządzeniu wydanym przez sędzię TK Annę Korwin-Piotrowską czytamy między innymi, że "wykonywanie zadań przez Kancelarię Trybunału Konstytucyjnego i Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego ograniczam do realizacji zadań wskazanych przeze mnie".
Korwin-Piotrowska wskazała też, że "zawiesza wykonywanie obowiązków pracowniczych, w tym stawianie się do pracy w siedzibie Trybunału, z wyłączeniem pracowników, którzy zostaną przeze mnie poinformowani o konieczności stawiennictwa w siedzibie Trybunał". "Zawieszenie wykonywania obowiązków pracowniczych następuje z zachowaniem prawa do wynagrodzenia" - dodała.
Na stronie TK ukazało się zarządzenie dotyczące organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego.
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny wyraził w sobotę zaniepokojenie wydarzeniami, do których doszło w Trybunale Konstytucyjnym. "Z wielkim niepokojem odnoszę się do zdarzeń, które miały miejsce w Trybunale Konstytucyjnym (...), zwłaszcza obecności Policji wokół jego siedziby oraz uniemożliwienia wejścia do Trybunału jego Prezesowi i Wiceprezesowi" – napisał w opublikowanym oświadczeniu.
Według prezesa NSA wydarzenia te miały charakter bezprecedensowy i budzą zasadnicze zastrzeżenia co do ich zgodności z podstawowymi zasadami państwa prawa.
Zdaniem prezesa NSA niezbędne jest osiągnięcie "rzeczywistego kompromisu ponad podziałami politycznymi" w celu przywrócenia autorytetu i wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego.
"Granice podejmowanych przez organy władzy działań stanowią zasady konstytucyjne oraz poszanowanie ludzkiej godności. Granice te zostały przekroczone" - ocenił Chlebny.
Prezes NSA zaapelował, aby problemy związane z funkcjonowaniem sądów i trybunałów w Polsce były rozwiązywane z poszanowaniem zasad konstytucyjnych oraz z zapewnieniem praw i wolności obywatelskich.
Przymusiński mówił w TVN24, że wykładnia przedstawiona przez sędziów, którzy znajdują się w TK i wykładnia przedstawiona przez Korwin-Piotrowską "ma swoje uzasadnienie".
Przymusiński mówił w TVN24, że przepisy przewidują, że nie może głosować w Zgromadzeniu Ogólnym osoba, której dotyczy wniosek o uchylenie immunitetu, "tym samym ktoś inny powinien takie zgromadzenie zwoływać".
Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", został zapytany w TVN24, czy jest zgodne z prawem, że sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została ogłoszona osobą kierującą TK.
- Na pewno mamy taką sytuację, w której był złożony wniosek o uchylenie immunitetu wobec prezesa i wiceprezesa Trybunału. Artykuł 12 ustęp 4 ustawy o Trybunale przewiduje w takiej sytuacji, że kierowanie Trybunałem przejmuje osoba, która ma najdłuższy staż sędziowski (...) i rzeczywiście jest to Anna Korwin-Piotrowska - powiedział.
- To jest oczywiste, że jeżeli wniosek o uchylenie immunitetu dotyczy konkretnej osoby, to ta osoba nie powinna mieć wpływu na to, jak ten wniosek będzie rozpoznawany. A więc musiała kierowanie Trybunałem przejąć inna osoba, dlatego, że gdyby uznać, że nadal miałby Trybunałem kierować pan Święczkowski, to oczywiste jest, że ten wniosek nie mógłby być rozpoznany - dodał.
Bogdan Święczkowski powiedział w rozmowie z Telewizją Republika przed TK, że "będziemy dzisiaj próbować dostać się do Trybunału Konstytucyjnego". - Podobno chcą z nami rozmawiać te osoby, które uważają się za sędziów - dodał.
- Natomiast w tej chwili zjeżdżają pozostali legalni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego do Warszawy. Mam nadzieję, że w okolicach [godziny] 11-12 spotkamy się w siedem osób i porozmawiamy na temat tego, co i jak możemy zrobić, żeby przywrócić legalnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny - mówił.
- Czy to będzie tutaj w tym gmachu, czy gdzie indziej, to też będzie zależało od naszych rozmów i dyskusji z panem prezydentem - dodał.
Święczkowski odjeżdząjąc sprzed gmachu TK został zapytany przez dziennikarzy, jaki jest teraz plan. - Spotkania - powiedział. Dodał, że udaje się na spotkanie, ale nie zdradził z kim.
Dopytywany, czy będzie dziś spotkanie z Nawrockim, odparł: zobaczymy, jakie będą efekty konsultacji pana prezydenta.
Hołownia napisał też, że "sceny fizycznej konfrontacji Prezydenta RP z sędziami (niezależnie od przepychanek o to, kto popchnął pierwszy), przerwana wizyta zagraniczna - te obrazy obiegły już cały świat". "Niszczą dziś nasz wizerunek - państwa stabilnego, bezpiecznego, lidera regionu, wzoru do naśladowania - budowany i przez Koalicję 15X, którą współtworzymy, i przez Głowę Państwa" - dodał.
Wspomniał, że prezydent "wzywa dziś partie parlamentarne na konsultacje". "Nasz klub weźmie w nich udział"- oświadczył Hołownia.
"Ale to my wzywamy dziś Prezydenta i Premiera, by jak najszybciej, jeszcze dziś, usiedli przy stole i dogadali się w sprawie resetu TK" - dodał.
Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia napisał w serwisie X, że "Polska 2050 na wydarzenia dzisiejszej nocy patrzy z zaniepokojeniem". "Przynoszą one Polsce wstyd. Nie przybliżają nas do naprawy tego, co zostało zepsute" - ocenił.
"Jest dla nas jasne, że Bogdan Święczkowski, wraz z nominatami PiS-u, zrobił z TK karykaturę sądu konstytucyjnego. Sytuacja w nim wymagała pilnej naprawy. Dokonywanie jej jednak w sposób siłowy - tylko dobija pacjenta. Pogłębia upadek Trybunału" - dodał.
Sytuację wokół TK oraz zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego w budynku TK komentował w TVN24 politolog z instytutu More in Common Polska Adam Traczyk.
- Mamy do czynienia z kolejnym krokiem eskalacji. Trybunał Konstytucyjny jest na ścieżce do, można powiedzieć, takiego wewnętrznego gnicia, paraliżu, zniszczenia, destrukcji od 2015 roku - mówił. - To, co dzisiaj widzimy, jest pewną smutną konsekwencją tego procesu - dodał.
- Widzimy, że strony sporu stawiały na coraz silniejszą eskalację, na starcie i nie ma tutaj woli jakiegokolwiek porozumienia - zaznaczył. - Z jednej strony jesteśmy w sytuacji, gdzie słyszymy, że siłą nie powinno się naprawiać Trybunału Konstytucyjnego, że siłą nie da się przywrócić praworządności, ale z drugiej strony bezsilnością także nie da się przywrócić praworządności, więc strona rządowa była tutaj już pod pewnym musikiem - mówił Traczyk.
"Wiemy, kto zaczął, i kogo należy za to rozliczyć. Niemniej, obecnie argumenty prawne chyba się skończyły. Populistyczne 'koncepcje' weryfikacji sędziów przez prezydenta, ślubowań na odległość, obradowania 'na uchodźctwie' czy wybieranie do TK kolegów z rządu i Sejmu, manipulowanie składami i wydawanie wyroków na życzenie doprowadziły do tego, że kontrolę nad Trybunałem ma de facto ten, kto ma klucze do budynku na Szucha, może wydać rozkaz policji lub zakręcić kurek z pieniędzmi. Tu już nie chodzi o prawo" - napisało w oświadczeniu Forum Obywatelskiego Rozwoju.
"To, co obserwujemy od końca 2015 roku, to farsa, która realnie zagraża obywatelom i ich prawom, a każdej władzy pozwala rządzić bez żadnych ograniczeń. Nie możemy dalej funkcjonować w takim ustroju" - dodało.
Według FOR "w obecnych warunkach jedynym wyjściem jest 'reset konstytucyjny' i powołanie Trybunału na nowo - tak, aby żadna siła polityczna nie mogła go nigdy zawłaszczyć, i by wszelkie próby paraliżowania TK były natychmiast sankcjonowane".
Oświadczenie w sprawie wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego opublikowała fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju.
"Kilka tygodni temu, razem z innymi organizacjami przypominaliśmy politykom, że "sądy i trybunały nie tylko muszą działać niezależnie i bezstronnie, ale też obywatele muszą ową niezależność i bezstronność dostrzegać i w nią ufać'. Dzisiejsze wydarzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym budzą niepokój" - napisało FOR.
"Bezprawna odmowa odebrania przez prezydenta Nawrockiego ślubowania od sędziów paraliżuje Trybunał. Utrwala też polityczny wpływ jednego obozu na funkcjonowanie tego organu. Wysyłanie policji tworzy niebezpieczny precedens dla każdej kolejnej większości, która będzie chciała 'odbijać' Trybunał i kształtować go wedle swojego życzenia po każdorazowej zmianie władzy" - czytamy.
Poseł PiS Mariusz Gosek i policja przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.
Stery w Trybunale Konstytucyjnym - jak twierdzi - przejęła wybrana przez większość rządzącą sędzia i odsunęła dotychczasowego prezesa. Opinie prawników nie są jednoznaczne.
Jak relacjonował przed godziną 7 reporter TVN24 Sebastian Napieraj, który jest przed budynkiem TK, w porównaniu do tego, co widzieliśmy w ciągu ostatnich godzin, liczba uczestników manifestacji w tym momencie jest zdecydowanie mniejsza.
- Można też odnieść wrażenie, że siły policyjne, które w tym momencie są na miejscu, również w związku z tą sytuacją na tę chwilę, przynajmniej z tego co obserwujemy, są mniejsze - przekazał.
Przed Trybunałem Konstytucyjnym wciąż są manifestanci. Od budynku oddziela ich kordon policji.
Dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki mówił, że jest pytanie, czy "w tej sytuacji jakiekolwiek rozwiązanie polityczne, bo już nie prawne, może być zastosowane, które tę sytuację w Trybunale Konstytucyjnym zmieni, czy też będziemy mieli taką pełzającą bitwę o Trybunał Konstytucyjny".
- Wszystko to, mam wrażenie, z punktu widzenia tych, którzy ten scenariusz opracowali, miało potoczyć się nieco łatwiej. To zawrócenie prezydenta, wejście prezydenta do trybunału bez wątpienia zmienia dynamikę tej sytuacji - komentował Piasecki na antenie TVN24.
- Sytuacja jest nadzwyczajna i od wczorajszego wieczora bardzo dynamicznie się zmienia, chociaż to też nie jest tak, że my nie mieliśmy podejrzenia, że w którymś momencie tego rodzaju przesilenie nastąpi. Były różne pomysły, tworzone scenariusze prawne na to w jaki sposób (...) przerwać ten pat w Trybunale Konstytucyjnym związany z nieuznawaniem części sędziów wybranych przez Sejm, przez prezydenta, czy prawą stronę i przede wszystkim Bogdana Święczkowskiego jako pełnoprawnych sędziów - mówił na antenie TVN24 dziennikarz Konrad Piasecki.
Jego zdaniem "moment był wybrany nieprzypadkowo". - Wydawało się, że to jest moment, w którym prezydent leci do Senegalu, to jest 30 dzień października, więc przed Trybunałem Konstytucyjnym jest mniej osób, Polacy jadą na groby wobec czego można ten szczególny moment i piątkowy wieczór wykorzystać do wprowadzenia w życie tego scenariusza, który przygotowywano - dodał. Jak mówił Piasecki, "jego mózgiem był przede wszystkim Maciej Berek, ale też Waldemar Żurek, otoczenie premiera i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego".
Do działania policji przed TK odniósł się w sobotę rano we wpisie na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Policja pod TK od wielu godzin działała profesjonalnie i spokojnie. Nie eskaluje, dba o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ten profesjonalizm powinien być doceniony przez wszystkich" - napisał.
- Widzę, co sędziowie przygotowali i jakie podjęli decyzje i dla mnie one są przekonywujące - powiedział w rozmowie z TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Chyba nie było innego wyjścia, tylko należało prawnymi metodami sprawić, żeby sędziowie znaleźli się w budynku Trybunału i zaczęli normalnie pracować. Zgromadzenie (Ogólne Sędziów) powinno przesądzić o kwestiach budżetu i także może kwestiach immunitetu - dodał.
- Widzieliśmy sytuację, że pan Święczkowski traktował ten Trybunał jak prywatny folwark. Na to nie ma zgody obywateli i powinniśmy doprowadzić, żeby ten Trybunał zaczął funkcjonować - stwierdził Żurek.
Minister zwrócił uwagę, że zaniepokoiło go zachowanie prezydenta. - Widzieliśmy filmiki, które są w sieci i mam nadzieję, że prokuratura podejmie tutaj działania, bo to jest niedopuszczalne, żeby osoba, którą chroni immunitet prezydencki zachowywała się w taki sposób - dodał.
- Trybunał Konstytucyjny jest tutaj dziś wśród Polaków, którzy zgromadzili się przed jego siedzibą, żeby bronić nie tylko Trybunału, lecz przede wszystkim praworządności w naszym kraju. Można przejąć tamten budynek, ale nie można przejąć konstytucyjnego organu państwa. Trybunał tworzą powołani zgodnie z prawem sędziowie, a nie uzurpatorzy, którzy dostali się do niego tylną bramą w asyście rządowych ochroniarzy. Otoczyli się kordonem policyjnym ze strachu przed Polakami. To hańba - oświadczył Bogdan Święczkowski.
Paweł Szefernaker odczytał oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego: "Doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu. Wzywam do przywrócenia porządku prawnego, zwołuję pilne konsultacje sił parlamentarnych".
Karol Nawrocki opuścił budynek Trybunału Konstytucyjnego.
Przed godziną 5 przed Trybunałem Konstytucyjnym pojawił się ponownie prezes TK Bogdan Święczkowski.
"Wyjaśniamy ważne okoliczności tej bulwersującej i skandalicznej sytuacji.
Sędziowie TK czekali na Prezydenta przed wejściem do siedziby TK (bocznym ze względów bezpieczeństwa). Staliśmy przed drzwiami. Na przodzie grupy sędziów stała STK A. Korwin-Piotrowska, która chciała przywitać Prezydenta i zaprosić do przygotowanej na spotkanie sali.
Nadchodzący energicznie Prezydent nie tylko nie zatrzymał się przed stojącą przed drzwiami Sędzią. Używając najdelikatniejszych słów - Prezydent z impetem wpadł na Sędzię A. Korwin-Piotrowską i zaczął przepychać się przez grupę pozostałych Sędziów.
Podkreślam - nikt Prezydenta nie szarpał, ani nikt z Prezydentem się nie szarpał.
Nagrania, które opublikowaliśmy, nie pokazują całości tej sytuacji. Nagraniami całości dysponują osoby, które szły za Prezydentem i nagrywały całe zdarzenie z tamtej perspektywy.
Co ważne, Prezydent po wejściu do budynku, nie był zainteresowany żadną rozmową. Udał się na piętro budynku z grupą swoich współpracowników" - napisał na platformie X sędzia Maciej Berek.
"Konflikt wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczy przywrócenia praworządności instytucji, która została upolityczniona przez populistyczny rząd, który utracił władzę w wyborach w 2023 roku. Jego prezes wielokrotnie łamał prawo, kierując sprawy politycznie drażliwe do wybranych sędziów. Nie uchwalił własnego budżetu" - napisał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
"W ciągu ostatnich trzech lat parlament dokonał zgodnie z procedurami wyboru nowej większości sędziów, którzy domagali się umożliwienia im wykonywania swoich funkcji. Ustępujący prezes Trybunału nieustannie blokował ich działania. Najstarszy stażem sędzia z ramienia nowej większości przejął kontrolę nad siedzibą Trybunału i zwrócił się do policji o zapewnienie ochrony. Nasza populistyczna opozycja niestety nie potrafi pogodzić się z utratą kontroli nad Trybunałem. Demokratycznie wybrany rząd będzie nadal stał na straży konstytucji" - dodał.
"Przed dniem Wszystkich Świętych jeden człowiek ściąga do Warszawy tysiące policjantów, którzy powinni być albo ze swoimi rodzinami, albo chronić Polaków" - napisał w nocy z piątku na sobotę na X szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker, odnosząc się do premiera Donalda Tuska.
W jego ocenie premier robi to, "aby sięgnąć po jeszcze większą władzę dla siebie, wywołuje kryzys państwa i przedstawia Polskę przed całym światem jako kraj niestabilny".
"Donald Tusk powinien jak najszybciej ponieść odpowiedzialność polityczną i prawną za to, co widzi dziś Polska i cały świat" - dodał.
Agencja informacyjna ADNKronos określiła obecną sytuację jako "chaos" i poinformowała o policji wokół gmachu TK. Odnotowała też, że za poprzedniego rządu "uznany przez UE za zbyt zależny od władzy politycznej Trybunał Konstytucyjny stał się główną kością niezgody między Brukselą a nacjonalistami, wielokrotnie potwierdzając prymat prawa polskiego nad prawem Unii Europejskiej".
O "napięciach i protestach w Polsce" poinformowała też agencja Ansa. Oceniła, że piątkowe wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego "wpisują się w trwający konflikt między centrowym rządem i nacjonalistyczną prawicą". Ansa napisała też, że "TK często stawiał ustawodawstwo polskie przed prawem Unii Europejskiej, która z kolei zarzucała organowi sądowniczemu zbyt bliskie powiązania z ówczesną, nacjonalistyczną władzą".
Włoskie media w relacjach z Polski informują o "chaosie" i napięciach w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego i odnotowują, że dotychczasowe próby rozwiązania sytuacji wokół TK okazywały się bezskuteczne.
Na portalu włoskiego dziennika "Corriere della Sera" przypomniano, że najwyższe instytucje polskiego sądownictwa, wśród nich Trybunał Konstytucyjny, były jednym z głównych powodów sporu między "obecnym proeuropejskim rządem" a główną partią opozycji, czyli PiS.
Polska Agencja Prasowa zapytała ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka, co zrobi prokuratura w związku z opublikowanymi nagranymi oraz twierdzeniami, że naruszono nietykalność prezydenta. - Prokurator Andrzej Piaseczny jest już na miejscu. Każdy, kto łamie prawo, stanie przed sądem - podkreślił Żurek.
Serbskie media odnotowały w piątek sytuację przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym. Piszą o "chaosie", "próbie zamachu stanu" i "paraliżu".
Dziennikarz Onetu Kamila Dziubka zamieścił kolejne nagranie z TK.
"Tym razem prezydent krzyczy do sędziów, że 'nie są sędziami' i w otoczeniu funkcjonariuszy SOP wchodzi po schodach na górę" - opisał je.
- Pani dokonuje zamachu stanu - powiedział do Anny Korwin-Piotrowskiej szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zareagował z oburzeniem.
"Markiewicz i Korwin-Piotrowska próbowali szarpać Prezydenta!! Naruszają nietykalność Głowy Państwa, który przybył do Trybunału Konstytucyjnego! To mają być sędziowie? Oni mają dbać o przestrzeganie prawa? To bandyci stosujący przemoc" - napisał Marcin Przydacz.
Paweł Soloch złożył rezygnację z funkcji ambasadora RP w Rumunii. Oznajmił, że w związku z "faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK" nie widzi możliwości pełnienia funkcji.
Media w Holandii i Belgii opisują kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego jako eskalację walki o niezależność sądownictwa. Holenderski NOS ostrzegł przed podporządkowaniem TK władzy. Belgijski VRT podkreślił, ze sytuacja jest niejasna, a "Le Soir" pisze o konfrontacji prawicy z rządem Donalda Tuska.
Prezydent Karol Nawrocki przyjechał przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego.
Radosław Sikorski podczas briefingu dla zagranicznych mediów w Atlancie, gdzie uczestniczy w spotkaniu szefów MSZ państw G20, oświadczył, że "to, co się obecnie dzieje, ma na celu umożliwienie przywrócenia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego".
- Trybunał Konstytucyjny został upolityczniony za czasów poprzedniego rządu, a teraz większość w nim jest wybrana przez nowy parlament w ciągu ostatnich trzech lat - powiedział Sikorski.
Jak dodał, "mimo tego ustępujący prezes nie zwoływał zgromadzenia ogólnego sędziów, w związku z czym nawet nie zdołano uchwalić budżetu na następny rok".
Zakończyło się spotkanie w pałacu prezydenckim. Wyszli z niego prezydent Karol Nawrocki i pierwszy prezes SN Zbigniew Kapiński.
Próba odsunięcia kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego, powiązanego z obozem nacjonalistycznym, wywołała oskarżenia o zamach stanu oraz starcia w Warszawie - napisał portal Politico. Podkreślono, że oznacza to zaostrzenie konfliktu między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim.
Liderzy Konfederacji Krzysztof Bosak oraz Sławomir Mentzen podkreślili podczas manifestacji pod Trybunałem Konstytucyjnym, że mimo iż opozycja składa się z wielu partii, które różnią się między sobą, to w kontekście sytuacji w TK "wszyscy idą w jednym kierunku obalenia rządu premiera Donalda Tuska".
Policja zdementowała informację, jakoby pismo z 29 października zastępcy komendanta głównego do komendantów wojewódzkich sugerowało wykorzystanie funkcjonariuszy do sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym.
"W rzeczywistości pismo mówiące o pełnej gotowości policjantów w dniach od 2 do 8 listopada br. jest związane z aktualnymi zagrożeniami związanymi z aktami sabotażu i dywersji" - napisano w serwisie X.
Niemieckie media zareagowały na najnowsze wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, uznając je za eskalację trwającego od dawna sporu między obozem rządowym a prawicową opozycją.
"Brak możliwości podejmowania w ramach interwencji poselskiej lub senatorskiej jakichkolwiek czynności na terenie Trybunału Konstytucyjnego wynika także z literalnego brzmienia przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Zgodnie z art. 19 ustawy poseł lub senator ma prawo, w wykonywaniu mandatu, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność:
• organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
• spółek z udziałem Skarbu Państwa
• zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych.
W oczywisty sposób przepis ten nie obejmuje Trybunału Konstytucyjnego."
- czytamy w oświadczeniu.
Anna Korwin-Piotrowska wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że posłowie i senatorowie nie mogą wykonywać jakichkolwiek czynności na terenie Trybunału Konstytucyjnego.
'Wydarzenia, które rozgrywają się dziś wieczorem w Trybunale Konstytucyjnym w Polsce, są bardzo poważne" - napisał ambasador USA w Polsce Tom Rose.
"Obie strony przedstawiają skrajnie odmienne relacje z tego, co się wydarzyło i dlaczego. Bez względu na to, co ostatecznie potwierdzą fakty, tysiące ludzi zebranych przed Trybunałem sprawiają, że już i tak niebezpieczna sytuacja staje się jeszcze bardziej wybuchowa. Ostatnią rzeczą, której Polska potrzebuje, jest konfrontacja, która wymknie się spod kontroli i przerodzi w coś znacznie gorszego" - wskazał.
Dyplomata zaapelował o deeskalację sytuacji i zapewnił, że Amerykanie i prezydent Donald Trump głęboko troszczą się o Polskę.
"Jednak siła Polski musi ostatecznie pochodzić z wewnątrz - od jej obywateli, instytucji i ich wspólnego zaangażowania na rzecz praworządności. Polska zaszła zbyt daleko i osiągnęła zbyt wiele, by pozwolić, aby różnice polityczne, bez względu na to, jak silne są, naraziły to wszystko na szwank" - napisał.
W piątek wieczorem podczas manifestacji pod siedzibą TK prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że należy bronić "naszych podstawowych interesów" oraz polskiego honoru. - Musimy wygrać walkę o Polskę - oświadczył.
- Mamy w tym potężne karty - mamy samych siebie, nasz naród, ale mamy także prezydenta tego państwa. I jeśli tylko on, bo to jest próba także dla niego, stanie na wysokości zadania i my staniemy na wysokości zadania, to zwyciężymy - powiedział prezes PiS.
Według niego, przed Trybunałem trwa obecnie "walka o wolność". - Władza postanowiła dokonać bezczelnego, policyjnego szturmu na to, co jest dzisiaj tej wolności słabnącą, ale już ostatnią twierdzą - Trybunał Konstytucyjny - powiedział.
Sytuację wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego obserwują agencje prasowe i niektóre zagraniczne media. AP podaje, że policja osłania budynek trybunału podczas protestów związanych z zawieszeniem jego prezesa. AFP zauważa, że TK jest elementem sporu między narodową prawicą a centrowym rządem.
Czym jest "stan wyższej konieczności konstytucyjnej", o którym wspomniała Anna Korwin-Piotrowska wcześniej?
- Powiedziałam, że jesteśmy w ogóle w stanie wyższej konieczności konstytucyjnej, w tym sensie, że trzeba doprowadzić do stanu, w którym Trybunał Konstytucyjny będzie działał, ponieważ przez naruszenie, i to rażące, konstytucji przez pana sędziego Bogdana Święczkowskiego, ale również przez pana prezydenta, który kontestuje nasze uprawnienie do wykonywania mandatu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ten organ nie może działać - powiedziała na antenie TVN24.
Korwin-Piotrowska: wyobrażam sobie sytuację, że spędzimy do 3 listopada cały czas w Trybunale Konstytucyjnym.
Korwin-Piotrowska: będziemy porządkować wszystkie rzeczy związane z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, będziemy rozpatrywać sprawy, które są zaległe od lat.
Korwin-Piotrowska: zapraszamy do Trybunału Konstytucyjnego wyłącznie pana prezydenta.
Korwin-Piotrowska: jesteśmy w stanie zaprosić pana prezydenta do rozmów.
Korwin-Piotrowska: jesteśmy w stałym kontakcie z Służbą Ochrony Państwa pana prezydenta Nawrockiego.
Anna Korwin-Piotrowska jest na antenie TVN24.
Także Bogdan Święczkowski jest w Pałacu Prezydenckim.
Prezydent Karol Nawrocki dotarł do Pałacu Prezydenckiego, gdzie ma się spotkać z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.
Prezydent Karol Nawrocki wylądował w Warszawie.
W odpowiedzi na decyzję Jakuba Kumocha o rezygnacji z funkcji ambasadora Polski w Chinach, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski napisał, że przyjął do wiadomości "nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji". "Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej" - dodał.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz napisał na X, że Kumoch złożył rezygnację "wobec łamania prawa przez rząd D. Tuska i siłowy atak na Trybunał Konstytucyjny".
"To wyraz odwagi i odpowiedzialności na polską demokrację i wizerunek Rzeczypospolitej na świecie" - napisał Przydacz.
Anna Korwin-Piotrowska dla Polskiej Agencji Prasowej: z obawy o życie i zdrowie osób w TK i wokół niego nie wyrażam zgody na wjazd kogokolwiek na teren TK, z Prezydentem RP możemy spotkać się w Pałacu Prezydenckim.
Po tym, gdy przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu TK, Bogdan Święczkowski przedostał się na teren Trybunału i pokazywał policjantom legitymację prezesa TK.
Następnie Święczkowski zwrócił się przez megafon do próbujących wejść za nim uczestników protestu i zaapelował o spokój oraz wycofanie się z terenu TK.
- Nie będziemy się tutaj bili z policją, wrócimy z panem prezydentem. Nie możemy stać się takimi zwierzętami jak ci ludzie - powiedział, po czym wrócił przed ogrodzenie.
Święczkowskiemu towarzyszyli między innymi posłowie PiS, w tym Piotr Gliński i Sebastian Kaleta. Gliński przekazał, że Święczkowski podjął decyzję o wycofaniu się "z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich zebranych osób".
Furtka prowadząca do TK pozostaje otwarta; za nią na terenie TK znajdują się policjanci. W pewnym momencie przeszedł przez furtkę i stanął przed policjantami m.in. b. szef MON Antoni Macierewicz.
Jakub Kumoch poinformował, że złożył rezygnację z funkcji ambasadora w Chinach. Oświadczył, że wobec wydarzeń w kraju uznał, że nie jest możliwe dalsze pełnienie przez niego funkcji ambasadora RP.
Jakub Kumoch jest ambasadorem RP w Pekinie od września 2023 roku. Mianował go ówczesny prezydent Andrzej Duda.
Bartosz Wieliński, dziennikarz "Gazety Wyborczej", na antenie TVN24 zwrócił uwagę, że Zbigniew Kapiński chce, aby "neo-sędziowie" decydowali w swojej własnej sprawie w Sądzie Najwyższym.
Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński wyraził "najwyższe oburzenie i stanowczy sprzeciw" wobec działań podjętych w piątek w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
Jego zdaniem zdarzenia te mają charakter bezprecedensowy w demokratycznym państwie prawnym i budzą zasadnicze zastrzeżenia co do ich zgodności z zasadami ustroju RP.
W opublikowanym na stronie Sądu Najwyższego oświadczeniu Kapiński wskazał, że w Polsce granice działania organów władzy wyznaczają Konstytucja i ustawy, "nie zaś doraźne decyzje polityczne, rozkazy służbowe czy demonstracja siły".
"Milczenie wobec działań podważających niezależność organów konstytucyjnych oznacza przyzwolenie na praktyki zagrażające fundamentom porządku ustrojowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś przedmiotem takich działań jest Trybunał Konstytucyjny" - dodał pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
Przemawiając do zgromadzonych Święczkowski mówił, że Trybunał Konstytucyjny to "nie jest tylko budynek". Anna Korwin-Piotrowska jego zdaniem "uzurpuje sobie możliwość kierowania Trybunałem", co - jak powiedział – jest "niebywałym skandalem".
Świeczkowski oświadczył, że "administratorem budynku Trybunału Konstytucyjnego jest tylko i wyłącznie on" jako prezes TK.
- Pamiętajcie, że Trybunał to ludzie i sędziowie - mówił do zgromadzonych przed siedzibą TK zapowiadając, że w sobotę przybędą tam "wszyscy legalni sędziowie" i będą domagać się wejścia do budynku.
Wcześniej przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu. Święczkowski podkreślił, że próba otwarcia furtki była "na jego polecenie".
Bogdan Święczkowski przeszedł na teren TK.
Jak relacjonuje Polska Agencja Prasowa, zgromadzeni czekają na przyjazd prezydenta Karola Nawrockiego, który przerwał lot do Senegalu.
Na miejscu zjawiła się też była prezes TK Julia Przyłębska, a niedawno - Bogdan Święczkowski.
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zgromadzili się politycy, przede wszystkim PiS i Rozwoju Plus. Na miejscu są między innymi liderzy tych ugrupowań Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Witając się ze sobą, Kaczyński mówił, że choć mają do siebie różne zarzuty, w takiej chwili konieczna jest jedność.
Bogdan Święczkowski jest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
Anna Korwin-Piotrowska, pytana, jak przekonać drugą stronę sceny politycznej, że działania podejmowane w TK są zgodne z prawem, oceniła, że "mamy stan wyższej konieczności konstytucyjnej".
- Państwo demokratyczne nie może w nowoczesnej Europie funkcjonować bez sądu konstytucyjnego, który (…) jest gwarantem praw i wolności obywatelskich - powiedziała, zaznaczając, że w TK wciąż oczekują sprawy nierozpoznane od 2013 roku. - My Trybunał przywrócimy obywatelom - dodała.
Zastępująca prezesa TK Anna Korwin-Piotrowska poinformowała na antenie TVP Info, że wydała zarządzenie o zwołaniu zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wtorek, 3 listopada, między innymi w celu uchwalenia budżetu TK na 2027 rok.
Sędzia zaapelowała do polityków, w tym prezydenta Karola Nawrockiego, "by wyciszyć tę eskalację, nie nawoływać, jak słyszeliśmy, do uruchomienia sił narodu, bo rozwiązania siłowe są katastrofą dla budowania społeczeństwa i porozumienia".
Z nieoficjalnych informacji wynika, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK ma się zebrać we wtorek 3 listopada.
Urbaniak: zarządzenia o przerwie w czynnościach służbowych dotyczące prezesów sądów wydaje minister sprawiedliwości, ale rozumiem, że dokonano interpretacji, że nie jest on jednak tutaj właściwy, bo TK nie jest sądem powszechnym.
Haczkowska: moim zdaniem podstawa prawna zarządzeń Anny Korwin-Piotrowskiej jest prawidłowa.
Konstytucjonalista profesor Monika Haczkowska: aby uchylić immunitety Święczkowskiego i Sochańskiego, musi zostać zwołane Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.
Konstytucjonalista profesor Krzysztof Urbaniak na antenie TVN24: prawo dopuszcza przerwanie w czynnościach służbowych sędziego, jest w tej sytuacji zbieg trzech ustaw, ale przede wszystkim mamy kryzys konstytucyjny, sędziowie podlegają konstytucji.
Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Annę Korwin-Piotrowską o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK.
Policji nie ma w budynku TK.
Policja przekazała też, że nie podejmowała żadnych działań wobec funkcjonariuszy Straży Trybunalskiej. Sprostowała w ten sposób to, co na ten temat mówiła Telewizja Republika.
Halicki: rzeczywistość jest taka, że policja dzisiaj broni porządku, było wtargnięcie trzech osób.
Karski: Anna Korwin-Piotrowska zaczęła się mienić osobą kierującą pracami Trybunału, a jest sędzią-elektem, nie nawiązała stosunku służbowego.
Karski podał nieprawdziwą informację, że z TK została wyprowadzona straż trybunalska, prowadząca "Fakty po Faktach" Diana Rudnik zwróciła mu uwagę.
Karol Karski, rzecznik dyscypliny PiS: mamy do czynienia z czymś, co przypomina zamach stanu.
Andrzej Halicki, europoseł KO: to jest przywracanie porządku konstytucyjnego.
Przed siedzibą TK trwa demonstracja środowisk prawicy.
Katarzyna Gozdawa-Litwińska: dochodzą do mnie informacje, że najprawdopodobniej dzisiaj będzie decyzja o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, żeby rozpoznać wnioski prokuratury o uchylenie immunitetów; miałoby się ono odbyć w przyszłym tygodniu.
Zarządzenia o przerwie w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego zostały wydane na miesiąc.
Konferencja prasowa Waldemara Żurka zakończyła się.
Żurek: Święczkowski zastawiał wejście do gabinetu własnym ciałem, bo straż trybunalska już nie chciała wykonywać jego poleceń.
Żurek: polscy obywatele chcą skutecznie składać skargi konstytucyjne do Trybunału.
- Z tego, co wiem (...), w budynku Trybunału nie ma policji. Policja zabezpiecza tylko samą posesję, sam obiekt (...) i wiem, że sędziowie są wewnątrz budynku, są wewnątrz Trybunału - powiedział Waldemar Żurek.
Żurek: uniemożliwienie pracy organu konstytucyjnego jest złamaniem konstytucji.
Żurek: legalni sędziowie zostali pozbawieni wynagrodzenia.
Żurek: państwo musi chronić sędziów, bo oni nie mają policji.
Żurek: jest przywracana praworządność, Trybunał jest odbudowywany, mamy opinię Komisji Weneckiej o składaniu ślubowań sędziów TK.
Żurek: badanie życiorysów sędziów TK przez prezydenta jest bezprawne.
Żurek: zamach na Trybunał został dokonany wiele lat temu, kiedy pod osłoną nocy zaprzysiężono trzech dublerów.
Żurek: policja jest na terenie TK z wezwania legalnych sędziów.
Żurek: na państwo polskie zostały nałożone obowiązki wynikające z zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Rozpoczęła się konferencja prasowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Przekazał, że według prokuratury Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański dopuścili się przestępstw.
"Są to poważne sprawy karne" - powiedział Żurek.
Z zarządzeń wynika, że Anna Korwin-Piotrowska powołała się na artykuł 130 ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, który umożliwia prezesowi sądu zarządzenie przerwy w czynnościach służbowych sędziego, w związku z artykułem 10 ustawy o Sądzie Najwyższym.
Artykuł ten stanowi między innymi, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Natomiast powołanie się na ustawę o Sądzie Najwyższym wynika z artykułu 19 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który stanowi:
"W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do praw i obowiązków sędziów Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące praw i obowiązków sędziów Sądu Najwyższego."
Wkrótce ma się odbyć konferencja prasowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Prokurator generalny Waldemar Żurek przesłał do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetów sędziom Święczkowskiemu i Sochańskiemu.
"Cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Świeczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach" - czytamy.
Wszystkie dokumenty zostały przekazane sędzi Trybunału Konstytucyjnego najstarszej stażem, czyli Annie Korwin-Piotrowskiej, a dalsze informacje w sprawie będą przekazywane przez Trybunał Konstytucyjny.
Policjanci zatrzymali trzy osoby, które przeskakując przez ogrodzenie, wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego - poinformowała na portalu X Komenda Stołeczna Policji.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński jest przed siedzibą TK. Nazwał to, co się dzieje, "zamachem stanu".
Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska zarządziła w piątek przerwę w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych. Na antenie TVN24 i w TVN24+ trwa wydanie specjalne.
Anna Korwin-Piotrowska "zastępuje prezesa TK"
Redakcja tvn24.pl dotarła do treści obu zarządzeń.
Czytamy w nich, że wydała je na okres miesiąca sędzia Anna Korwin-Piotrowska jako "sędzia posiadająca najdłuższy staż, zastępująca Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i kierująca Trybunałem Konstytucyjnym zgodnie z artykułem 12 ustęp 4 w związku z artykułem 11 ustęp 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym".
Można je pobrać i przeczytać tutaj:Zarządzenie w sprawie Bogdana ŚwięczkowskiegoZarządzenie w sprawie Bartłomieja Sochańskiego
Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że wydała zarządzenie o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wtorek, 3 listopada, między innymi w celu uchwalenia budżetu TK na 2027 rok.
Konto TK w serwisie X: nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej
O godzinie 18.25 na oficjalnym profilu TK w serwisie X został zamieszczony wpis o następującej treści:
"Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem TK jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu".