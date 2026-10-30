Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski w sobotnim oświadczeniu opublikowanym na X podkreślił, że nie budzi wątpliwości, że "o wyborze sędziów rozstrzyga wyłącznie Sejm, a wszyscy sędziowie wybrani do TK uzyskują status sędziów".

Zdaniem Zawistowskiego konieczne jest umożliwienie wszystkim wybranym sędziom prawa do orzekania, co stanowi najprostszy i najpewniejszy sposób rozwiązania trwającego kryzysu. "Nie można też pomijać, że decydująca rola w przywróceniu prawidłowego działania TK spoczywa na Zgromadzeniu Ogólnym wszystkich wybranych sędziów do TK" - napisał Zawistowski.

Jego zdaniem eskalowanie konfliktu nie może i nie doprowadzi do uzdrowienia sytuacji w TK, który od dawna nie jest w stanie wypełniać swojej ustawowej roli na skutek ingerencji władz politycznych w jego niezależność. W ocenie Zawistowskiego brak niezależności "godzi w podstawowe prawa obywateli i stanowi zagrożenie dla funkcjonowania państwa".