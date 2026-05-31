W KULUARACH

Spór o Order Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Potrzebna będzie decyzja premiera

|
Donald Tusk
Arleta Zalewska o dalszych krokach w sprawie wniosku o odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
Odbieranie Orderu Orła Białego to jest sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa - ocenił w niedzielnym programie "W kuluarach" dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki. W ten sposób odniósł się do zapowiedzi Karola Nawrockiego o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak dodał, dotychczas zrobiono to wyłącznie w jednym przypadku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jeden z ukraińskich oddziałów otrzyma nazwę "bohaterów UPA". W odpowiedzi na to w piątek Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Sprawę komentowali w niedzielnym programie "W kuluarach", dziennikarze TVN24 - Arleta Zalewska, Konrad Piasecki i Patryk Michalski. Zdaniem Piaseckiego "Karol Nawrocki jest tutaj mocny w słowach, ale jeszcze mocniejszy w gestach", ponieważ dotychczas w historii Polski tylko jeden raz zdarzyło się, aby odebrano komuś Order Orła Białego.

- To był Wincenty Witos, który walcząc z sanacją i będąc przeciwnikiem sanacji, został ukarany w ten sposób przez obóz marszałka Piłsudskiego - wyjaśnił. Jak zaznaczył, order ten został później przywrócony Witosowi przez prezydenta na uchodźstwie.

- Sytuacja odbierania Orderu Orła Białego to jest sytuacja, (...) w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa - dodał dziennikarz.

Decyzja prezydenta "bardzo ucieszy Putina"
Dwie strony

Będzie spór o kontrasygnatę premiera?

Arleta Zalewska wyjaśniała kolejne etapy decyzji Karola Nawrockiego. Jak wyjaśniła, najpierw zbierze się Kapituła Orderu Orła Białego, która podejmie decyzję w sprawie wniosku prezydenta. Jeśli ta przychyli się do stanowiska głowy państwa, konieczna będzie złożenie kontrasygnaty przez premiera, co jej zdaniem może podsycić konflikt na polskiej scenie politycznej.

- Prezydent Karol Nawrocki chce też rząd jeszcze bardziej wpychać w te ramiona ukraińskie i podkreślać, że to on tu chciał stanowczo się zachować (...), a rząd przychyla się do strony ukraińskiej w tym sporze - oceniła dziennikarka.

Patryk Michalski, Konrad Piasecki i Arleta Zalewska
Źródło zdjęcia: TVN24

Według informacji Patryka Michalskiego, decyzja w sprawie ewentualnej kontrasygnaty nie została jeszcze podjęta przez premiera. - To jest trudna decyzja i to, czego w ogóle brakuje mi trochę w tej dyskusji, to spojrzenie z góry - zaznaczył. -  Jednak cały czas tym głównym celem powinno być też tłumaczenie, przekonywanie, jak ważne jest wspieranie Ukrainy - kontynuował.

Jak ocenił Michalski, za zmianę narracji wokół wspierania Ukrainy odpowiada między innymi Konfederacja. - Wniosek o odebranie orderu Orła Białego złożył szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek i prezydent wymienił go z imienia i nazwiska, puszczając kolejny raz oko właśnie do Konfederacji i nie jest to gest przypadkowy - oznajmił.

