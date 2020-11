Sondaż: spadek poparcia dla PiS i KO, wzrost dla ruchu Hołowni

Na pytanie "Gdyby po epidemii koronawirusa odbyły się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/ wzięłaby Pani w nich udział?" chęć udziału w wyborach zadeklarowało w listopadzie 70 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do październikowego badania).

PiS z poparciem 30-procentowym. Spadek o 6 punktów procentowych

Spadek dla Koalicji Obywatelskiej, wzrost dla Hołowni

Na drugim miejscu, z poparciem na poziomie 24 proc., uplasowałaby się Koalicja Obywatelska, co oznacza spadek poparcia o 4 pkt proc. Trzecia pozycja należy do Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, który poparłoby 13 proc. badanych. Jest to wzrost o 4 pkt proc. w stosunku do października.