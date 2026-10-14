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Polska

Ślubowanie sędziego TK Macieja Berka. Szef kancelarii prezydenta zabrał głos

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Zbigniew Bogucki
Ślubowanie Macieja Berka. Szef kancelarii prezydenta komentuje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Komentuję poważne rzeczy. Komedii czy tragikomedii nie komentuję - powiedział szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki po ślubowaniu Macieja Berka w Sejmie.

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Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego TK "wobec prezydenta", ale bez jego obecności. Uroczystość miała miejsce w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

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Bogucki: nie komentuję komedii czy tragikomedii

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział chwilę po zaprzysiężeniu, że to "groteska". - Komentuję poważne rzeczy. Komedii czy tragikomedii nie komentuję - mówił.

- To jest podsumowanie tego, jak wygląda ta koalicja. To znaczy: w przeddzień wyborów zamykają się w gabinetach, udają, że ślubują przed prezydentem, a podstawą ich działania nie jest konstytucja, ustawy, polskie prawo, tylko różnego rodzaju opinie, uchwały, stanowiska - kontynuował.

Według Boguckiego "to nie ma nic wspólnego z państwem prawa, nic wspólnego z demokracją". - Myślę, że pan Berek bardzo źle się zapisze w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego - dodał.

We wtorek Komisja Wenecka opublikowała opinię, w której wskazała, że prezydent powinien "niezwłocznie" odbierać ślubowania sędziów oraz uznała za możliwe zaprzysiężenia w innej formie, gdy prezydent opóźnia lub odmawia przyjęcia ślubowania.

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Bogucki o "politycznym łomie"

Według Boguckiego Berek "stał się symbolem politycznego działania tam, gdzie polityki nie powinno być, czyli w Trybunale Konstytucyjnym".

- Smutny to dzień dla Trybunału, smutny dzień dla polskiej demokracji, ale tylko potwierdza, że od trzech lat mamy do czynienia z ludźmi, którzy zamiast konstytucji, zamiast ustaw, polskiego prawa używają politycznego łoma i różnego rodzaju wybiegów, wymyków, wytrychów w postaci opinii, uchwał, stanowisk, a nie twardego prawa - komentował dalej. Podkreślił, że "prezydent jest strażnikiem konstytucji".

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Komisja Wenecka w wydanej opinii wskazała podstawy prawne właśnie w konstytucji. Jak napisano, "procedura składania ślubowania nie może być rozumiana ani stosowana w sposób, który wpływa na konstytucyjną kompetencję Sejmu do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego lub przyznaje prezydentowi rolę w tym wyborze, której Konstytucja mu nie powierza".

Źródło: TVN24
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Tagi:
Zbigniew BoguckiMaciej BerekTrybunał Konstytucyjny
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