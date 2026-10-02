Polska Słowa Sławomira Mentzena o policjantkach. Komentarze byłych funkcjonariuszek Adrian Wróbel |

Mentzen drwi z policjantek na nagraniu w mediach społecznościowych Źródło wideo: x.com/@SlawomirMentzen Źródło zdj. gł.: PAP/Marian Zubrzycki

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Mentzen opublikował w czwartek w mediach społecznościowych film, w którym drwi z przyjętych do służby funkcjonariuszek policji. - Od razu czuję się bezpieczniej - ironizuje na nagraniu.

Wypowiedź lidera Konfederacji była szeroko krytykowana - zarówno ze strony polityków, jak i policji.

Sroka o słowach Mentzena: na silne kobiety to na pewno nie wpłynie

Wśród osób komentujących słowa Mentzena znalazła się posłanka Magdalena Sroka z PSL. Parlamentarzystka była funkcjonariuszką policji przez 15 lat i odeszła z formacji w stopniu nadkomisarza.

- Sławomir Mentzen robi to jedynie dla kliknięć i zasięgu w mediach społecznościowych. Akurat w tym przypadku uderza w kobiety, w innym uderza w inne grupy. Natomiast to mnie bezpośrednio oczywiście dotyka mocno. (...) Co on może wiedzieć na temat roli kobiet w polskiej policji? - zwróciła uwagę posłanka.

Posłanka Sroka: niejedna kobieta poskładałaby Mentzena Źródło: TVN24

Dopytywana czy wypowiedź lidera Konfederacji jest krzywdząca dla kobiet rozważających karierę w służbach mundurowych, Sroka odpowiedziała: - Po pierwsze myślę, że niejedna kobieta poskładałaby Mentzena - i to szybciej niż sobie sam myśli.

- Rzeczywiście, dzisiaj mamy sytuację, w której chętnie do służby przystępują kobiety. Nie tylko do policji, ale również do innych służb mundurowych. Myślę, że w stosunku do tych kobiet to nie będzie miało znaczącego wpływu. Każda kobieta wie, że idąc do policji, będzie traktowana jak równy z równym z mężczyznami. Tutaj i wymagania, i zadania, które są przydzielane kobietom, są takie same i na silne kobiety to na pewno nie wpłynie - podkreśliła.

Wyzwanie dla Mentzena

Była policjantka i Przewodnicząca Zarządu Terenowego NSZZP KPP Słubice Sylwia Szary w piątkowej rozmowie z TVN24 została zapytana, co powiedziałaby posłowi w bezpośredniej rozmowie. Przyznała, że rzuciłaby mu wyzwanie uczestnictwa w policyjnych testach sprawnościowych. - Pewnie z racji wieku - pan poseł Mentzen w chwili, kiedy ja rozpoczynałam służbę, miał 14 lat - oboje byśmy tych testów nie przeszli, bo one są mimo wszystko, mimo opinii publicznej dość trudne i wymagające - zwróciła uwagę.

Była policjantka o słowach Mentzena: to brak szacunku dla kobiety, munduru Źródło: TVN24

- Nawet jeżeli nie wszystkie my kobiety, funkcjonariuszki byłe i obecne, oczekujemy tego "przepraszam", to funkcjonariuszki, które zostały uwiecznione na zdjęciu i dopisano im taki komentarz z ust posła, powinny co najmniej zostać przeproszone - powiedziała była policjantka. - To jest brak szacunku dla kobiety, dla munduru oraz dla naszych kompetencji - podsumowała.