Były minister Sławomir N. i były szef jednostki GROM zatrzymani. Międzynarodowe śledztwo w sprawie korupcji

Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie Sławomir N. ma usłyszeć sześć zarzutów dotyczących okresu, gdy kierował ukraińską Państwową Służbą Dróg Samochodowych "Ukrawtodor", czyli w latach 2016-2019. Jak mówił na antenie TVN24 Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, "będą to zarzuty o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty związane z działalnością w ramach zorganizowanej grupy przestępczej".

Sądowe sprawy związane z oświadczeniami majątkowymi N.

Z kolei we wrześniu 2019 roku, gdy N. był prezesem Ukrawtodoru, ukraińska Narodowa Agencja do spraw Zapobiegania Korupcji poinformowała, że N. podał nieprawdziwe informacje w deklaracji majątkowej i skierowała sprawę do sądu. N. miał podać nieprawidłową wartość samochodu i kwot na rachunkach bankowych. Jeszcze w tym samym miesiącu złożył on dymisję ze stanowiska prezesa. W październiku 2019 roku Sąd Rejonowy w Kijowie umorzył postępowanie w sprawie nieprawidłowości w deklaracji majątkowej Sławomira N. Ukraiński sąd orzekł wtedy o "braku w działaniach N. naruszenia administracyjnego".