Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Siepomaga i się zarabia. Twórcy największej organizacji charytatywnej w Polsce są milionerami

Maria Pankowska
Maria Pankowska
Sebastian Klauziński
Sebastian Klauziński
Platforma siepomaga.pl istnieje od 17 lat
Platforma siepomaga.pl istnieje od 17 lat
Źródło zdj. gł.: Arkadiusz Ziółek / East News
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Patryk i Monika Urbanowie stoją za największą organizacją pomocową w Polsce - Fundacją Siepomaga. Jednocześnie są właścicielami spółki, która obsługuje fundację. W ostatnich trzech latach dywidendy dla małżeństwa Urbanów wyniosły w sumie ponad 23 miliony złotych.Artykuł dostępny w subskrypcji

"Przedsiębiorcy po osiągnięciu sukcesu finansowego też mają prawo do spełniania swoich marzeń. Jednak w pewnym momencie powinna przyjść chwila refleksji i potrzeba wzięcia odpowiedzialności nie tylko za siebie i swój sukces, ale także za bezpieczeństwo przyszłych pokoleń społeczności, w której się wychowali" - tak o idei filantropii mówił w 2023 roku na łamach "Forbes" poznański biznesmen Patryk Urban.

To on razem z żoną Moniką szefują Fundacji Siepomaga - organizacji pomocowej, znanej głównie z internetowych zbiórek na finansowanie leczenia ciężko chorych dzieci. Jednocześnie Urbanowie są właścicielami spółki o nazwie Fundigic (wcześniejsza nazwa: Siepomaga sp. z o.o.), która dostarcza tej fundacji rozwiązania IT. Tylko w 2025 roku spółka zarobiła na czysto niemal 25 milionów złotych. Z tego ponad 11 milionów wypłaciła małżeństwu Urbanów w formie dywidend.

Oprócz tego spółka Urbanów zarobione miliony inwestuje w akcje i metale szlachetne, kupuje też luksusowe samochody.

Dzięki fundacji tysiące ludzi znajdujących się w potrzebie otrzymało realną pomoc. O jej zbiórkach i imponujących dokonaniach informowaliśmy wielokrotnie, także w tvn24.pl oraz na antenie TVN24 i w "Faktach" TVN.

Wpłacający na konto fundacji mają też prawo wiedzieć, jak działa model finansowy tej największej organizacji charytatywnej w Polsce i jakie prywatne korzyści osiągają - pośrednio z wpłat darczyńców - osoby kontrolujące tę organizację w sytuacji, w której eksperci wskazują na potencjalny konflikt interesów.

Fundacja inna niż wszystkie

Fundacja Siepomaga powstała w 2011 roku. Dziś pod kątem przychodów (według danych Narodowego Instytutu Wolności) jest największą organizacją charytatywną w Polsce. W 2025 roku na jej konta wpłynęły ponad 564 miliony złotych. Dla porównania druga w rankingu Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" odnotowała 466 milionów złotych. A czwarta na liście Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 343 miliony złotych.

Pozostało 89% artykułu
Udostępnij:
Tagi:
organizacje pozarządowefinansepieniądze
Czytaj także:
imageTitle
Kolejny występ Chwalińskiej w Chinach nie dojdzie do skutku
EUROSPORT
Rozmowa Piaseckiego - Ryszard Petru
Petru: uważam, że prezesa NBP w kajdankach nie powinno się wyprowadzać
Polska
Benjamin Netanyahu
Atak na konwój dyplomatów, także z Polski. Zatrzymano osiem osób
Świat
Pożar w kamienicy w Katowicach
W lipcu płonęła kamienica. To było podpalenie
Katowice
Andrzej K., były prezydent Chorzowa (zdjęcie z 2024 r.)
20 osób stanie przed sądem - w tym były prezydent i wiceprezydent
Katowice
imageTitle
Chwalińska w elitarnym gronie. Jej triumf ma jeszcze większą wagę
EUROSPORT
imageTitle
"Paryż to nie był przypadek. Doczekaliśmy się następczyni Radwańskiej"
EUROSPORT
chiny pekin
Najnowsze dane z Chin zaskakują. "Pomimo rosnącej presji"
BIZNES
Silny wiatr
Silny wiatr i gęste mgły. Tu mogą pojawić się alarmy
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki "ma ambicje bycia liderem szerokiego obozu", "nie wyklucza nawet Brauna"
Polska
40 min
pigulka antykoncepcja shutterstock_1066696313
Test obnażył poważny problem. Co właściwie wiemy o antykoncepcji?
Wywiad medyczny
Polskie myśliwce
Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia
Polska
Skutki rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów (19.10.2026)
Rosyjskie rakiety spadły na Kijów. Zginęła młoda kobieta
Świat
Airbus A320 Austrian Airlines
Awaryjne lądowanie samolotu z Tel Awiwu. Ogłoszono alarm bombowy
Świat
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle zapłacimy za tankowanie
BIZNES
Zarzuty za "lewe" faktury (zdj. ilustracyjne)
41 oskarżonych po "optymalizacji kosztów"
WARSZAWA
Strażacy walczą z ogniem po pożarze w bazie sił kanadyjskich Wainwright
Tragiczny pożar w bazie wojskowej. "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem"
Świat
Satelita Starlink
USA nie wykluczają odwetu wobec UE. Chodzi o Starlinka
Świat
imageTitle
Nieprawdopodobne trafienie w Premier League. Zaskoczył wszystkich
EUROSPORT
Donald Trump
Trump twierdzi, że Zełenski nie chce zakończyć wojny. "Prawdopodobnie nigdy nie chciał"
Świat
Zełenski w wieczornym przemówieniu
"Podjęto działania mające skłonić Ukrainę do kapitulacji"
Świat
Maja Chwalinska
Pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek
Polska
Polskie myśliwce
Alert RCB dla Lubelszczyzny odwołany
Polska
imageTitle
Real nie zwalnia tempa przed El Clasico. Sevilla bez szans
EUROSPORT
Macron wygłosił orędzie do Francuzów
"Wszyscy odczuwamy gniew i wstyd". Macron zwrócił się do Francuzów
Świat
Sejm Wita Gosek
Gosek mówił o 120 kilogramach. "To Pudzianowski wejdzie wszędzie"
W kuluarach
Wieżowiec w Kijowie po ataku rosyjskiej rakiety balistycznej
Pisarska: jesteśmy na liście krajów najbardziej zagrożonych upadkiem Ukrainy
Fakty po Faktach
imageTitle
Stalowe nerwy Polaka w Belfaście. Faworyt tylko rozłożył ręce
EUROSPORT
Sztorm na Bałtyku, Ustka
Wzburzone fale na Bałtyku. Zobacz zdjęcia
METEO
imageTitle
Demolka w Poznaniu. Sześć goli i popis Rodrigueza
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica