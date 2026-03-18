PiS zawiesiło senatora Jacka Włosowicza za medialne wypowiedzi

Senator Włosowicz o sprzeciwie PiS dla SAFE: zazdrość, że to nie my

Senator PiS Jacek Włosowicz we wtorek w TVN24 pytany o program SAFE ocenił, że stanowi on "bardzo duży impuls finansowy i gospodarczy" dla Polski. Wyraził też niezadowolenie z obecnego kierunku partii. Dopytywany, dlaczego PiS jest przeciw SAFE, odparł, że górę wzięły emocje wynikające z faktu, iż nie jest to ich program. "Chodzi o emocje, że to nie my" - dodał Włosowicz, który jest senatorem klubu PiS, ale nie należy do partii. Włosowicz wspominał też moment, w którym wstąpił do PiS (był członkiem tej partii w latach 2002-2011). Jak zauważył, miała być to "konserwatywna partia, poukładana, skupiona na ludziach, na programie dla kraju". Według niego, dziś formacja robi się partią nacjonalistyczną. Jako przykład uskrajniania się wskazał m.in. wybranie wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka na potencjalnego kandydata na premiera.

Jacek Włosowicz zawieszony w PiS

Wraz z zawieszeniem Włosowicza potwierdziły się doniesienia naszych dziennikarzy. O słowach senatora i o tym, jak zostały odebrane wewnątrz partii, mówili w środę w "Podcaście politycznym" Arleta Zalewska i Konrad Piasecki. Zalewska usłyszała w PiS, że senator "wyleci" i "nie ma szans, żeby się utrzymał". Prowadzący podcast przypomnieli, że senator do tej pory nie był zaliczany do żadnej z frakcji w PiS, a do ugrupowania wstępował niemal 25 lat temu, czyli de facto "tworzył" je.

W środę wieczorem rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, iż wypowiedzi Włosowicza "wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska".

"Rolą parlamentarzysty jest praca na rzecz polskich obywateli i reagowanie wtedy, gdy dzieje się im krzywda. Dzisiaj rekordowo rosną ceny i rachunki, wzrasta bezrobocie, wdrażane są unijne szaleństwa, takie jak ETS2 czy umowa z krajami Mercosur-u. Charakterystyczne, że te sprawy pana Senatora nie zajmują. Z tego powodu informuję, że kierownictwo partii podjęło decyzję o zawieszeniu pana senatora i równoczesnym wszczęciu procedury jego usunięcia z klubu PiS" - napisał Bochenek.

Senator Jacek Włosowicz od 2011 roku nie jest członkiem partii @pisorgpl. Jego dzisiejsze wypowiedzi wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska. Rolą parlamentarzysty jest praca na rzecz polskich obywateli i reagowanie,wtedy gdy dzieje się im krzywda.… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) March 18, 2026 Rozwiń

Polityczna kariera Jacka Włosowicza

Włosowicz należał do PiS w latach 2002-2011, następnie w latach 2012-2022 należał do Solidarnej Polski, z której został wykluczony. Obecnie nie należy do żadnej partii. W wyborach w 2023 roku otrzymał mandat senatora, startując jako kandydat PiS. Był też senatorem VI, IX, X kadencji, również zdobywając mandat senatorski jako kandydat PiS. W roku 2009 został europosłem, startując z listy PiS.

Opracował Mikołaj Stępień