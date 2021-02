Terlecki przed spotkaniem koalicji: gdyby się okazało, że są problemy, to myślę, że poradzimy sobie sami

Terlecki: atmosfera przed spotkaniem świetna

Premier Mateusz Morawiecki tydzień temu przekonywał, że rządowi zależy, aby w sprawie sporu w koalicji doszło do "porozumienia, konsensusu". - My będziemy, jako Prawo i Sprawiedliwość, ta główna część, zdecydowanie najważniejsza część Zjednoczonej Prawicy, starali się do takiego porozumienia dążyć i nakłaniać do tego naszych partnerów – oświadczył.