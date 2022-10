Spał na bagażach w dworcowej poczekalni. Obudzili go i zawieźli do aresztu

Poszukiwany trzema listami gończymi trafił we wtorek za kratki po tym, jak na dworcu kolejowym w Sędziszowie Małopolskim (Podkarpacie) zmorzył go sen. Nietrzeźwy 29-latek położył się w poczekalni na bagażach i zasnął. Wezwani na miejsce policjanci, po ustaleniu tożsamości mężczyzny, zabrali go do więzienia.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Sędziszowie Małopolskim na Podkarpaciu. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na dworcu PKP śpi nietrzeźwy mężczyzna. Okazało się, że dla 29-latka to dopiero początek problemów.

Dworzec w Sędziszowie Małopolskim PKP S.A.

Policja: poszukiwany spał na bagażach

Przybyli na miejsce funkcjonariusze znaleźli mężczyznę, który pod wpływem alkoholu w dworcowej poczekalni spał na bagażach. Po wylegitymowaniu okazało się, że to poszukiwany 29-latek.

- Był on poszukiwany trzema listami gończymi wydanymi przez Sąd Rejonowy w Zamościu. Mężczyzna ma do odbycia karę kilku miesięcy pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwo kradzieży oraz za to, że nie płacił alimentów - poinformował w komunikacie młodszy aspirant Wojciech Tobiasz, oficer prasowy policji w Ropczycach.

29-latek z powiatu zamojskiego został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Stamtąd trafił później do zakładu karnego.

Autor:bp/gp

Źródło: KPP Ropczyce