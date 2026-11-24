Sąd zdecydował w sprawie przedłużenia aresztu dla Radosława Piesiewicza
We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył o trzy miesiące - do 23 lutego - areszt dla byłego prezesa PKOl Radosława Piesiewicza. O tej decyzji poinformował po zakończeniu posiedzenia jeden z jego obrońców, mecenas Jędrzej Kupczyński.
Jak przekazał, sąd wskazał na istnienie przesłanki ogólnej do stosowania tymczasowego aresztu, czyli wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanych czynów oraz dwóch przesłanek szczególnych - obawy matactwa i groźby surowej kary. Kupczyński podkreślił, że obrona będzie kierowała w tej sprawie zażalenie.
Sprawa Radosława Piesiewicza. Zarzuty prokuratury
Kierujący PKOl od kwietnia 2023 roku Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto, która od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKOl. Tego samego dnia w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy.
Po przesłuchaniu Piesiewicza - który zgodził się na podawanie pełnego nazwiska - prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie go na trzy miesiące. Sąd przychylił się do tego wniosku, a Sąd Okręgowy w Katowicach, który rozpoznał zażalenie obrony na stosowanie takiego środka zapobiegawczego, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję.
10 listopada Piesiewicz usłyszał także zarzut wyrządzenia Polskiej Lidze Koszykówki szkody na ponad jeden milion złotych przez opłacanie ze środków spółki prywatnych hoteli, restauracji i zagranicznych lotów. Jak przekazał wtedy minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, wątek wyłączony z afery Zondacrypto połączony został ze śledztwami dotyczącymi nadużyć w PKOl oraz Banku Pekao.