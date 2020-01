"Kiedy sądy przestają być niezależne i bezstronne, nie wiadomo, po co są"

To, co się zdarzyło w polskim systemie prawnym, doprowadziło do potężnej niepewności i chaosu - powiedział sędzia Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel w uzasadnieniu uchwały, która dotyczyła zasiadania w składach sędziowskich osób wyłonionych przez nową, wybraną przez polityków KRS. - Tej niepewności nie da się zlikwidować uchwałą Sądu Najwyższego. My możemy robić bardzo niewiele. Próbować kontrolować chaos, który się już wydarzył. Od tego, żeby przywrócić porządek, spokój, pewność, stabilność dla obywateli jest ustawodawca - dodał.

Sąd Najwyższy w składzie trzech izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał w czwartek po południu uchwałę dotyczącą legalności zasiadania w składach sędziowskich osób wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Stwierdził, że sędziowie wskazani przez nową KRS są nieuprawnieni do orzekania. Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia.

SN wydał uchwałę ws. sędziów wybranych przez nową KRS TVN24

Sędzia Wróbel: kiedy sądy przestają być niezależnymi i bezstronnymi, nie wiadomo, po co są

Sędzia Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel powiedział w swojej części uzasadnienia, że "w tej uchwale chodzi o to, żeby na przyszłość, od dzisiejszego dnia, kiedy dojdzie do wydania orzeczenia sądowego istniał mechanizm sprawdzenia, czy to orzeczenie, aby na pewno może zapaść w takich warunkach, że może być sprawiedliwe".

- Sądy mogą być lepsze, gorsze, mądrzejsze, bardziej sprawne, mniej sprawne. Ale w momencie, kiedy przestają być sądami niezależnymi, kiedy przestają być sądami bezstronnymi, nie wiadomo, po co są - mówił. - To, co się zdarzyło w polskim systemie prawnym, od wielu lat, doprowadziło do potężnej niepewności i chaosu, jeżeli chodzi o to, czy ci, którzy orzekają - sędziowie, a tak naprawdę sądy, które tworzą - są sądami, które mogą wymierzać sprawiedliwość - kontynuował.

Jego zdaniem, "to nie jest tylko niepewność sędziów, nie jest niepewność obywateli, ale to jest także niepewność sądów innych krajów". - Już mamy szereg przypadków, w których właśnie pytając się o niezawisłość polskich sądów, sądy innych krajów nie chcą z nami współpracować - dodał.

- Jesteśmy członkami Unii Europejskiej i zobowiązaliśmy się do tego, żeby nasze sądy były tak samo niezawisłe i tak samo bezstronne, jak sądy innych krajów - podkreślił.

"Możemy robić bardzo niewiele. Probować kontrolować chaos, który się już wydarzył"

Jak mówił, "Sąd Najwyższy nie ma złudzeń". Przekonywał, że "ten chaos i niepewność (...) zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego przez zmiany w sposobie powoływania sędziów, a w szczególności przez zmianę tego, jak działa Krajowa Rada Sądownictwa". - Ale nie tylko o KRS chodzi. O całe otoczenie ustrojowe, w którym to wszystko jest realizowane - dodał.

- Tej niepewności nie da się zlikwidować uchwałą Sądu Najwyższego. My możemy robić bardzo niewiele. Próbować kontrolować chaos, który się już wydarzył. Od tego, żeby przywrócić porządek i spokój, pewność, stabilność dla obywateli jest ustawodawca. Sąd Najwyższy nie jest ustawodawcą, nie jest prezydentem, nie jest rządem i nie jest ministrem sprawiedliwości - mówił sędzia Wróbel.

-Jedyne, co możemy zrobić, to pokazać w procedurach, które są w sądach, w tych postępowaniach, które są, bezpieczniki, wentyle bezpieczeństwa. Te przyciski, których uruchomienie może spowodować, że ten chaos dalej się nie będzie pogłębiał. I właśnie te bezpieczniki, te wentyle bezpieczeństwa były przedmiotem wykładni - wskazywał.

Uzasadnienie sędziego Włodzimierza Wróbla do orzeczenia SN TVN24

"Temu trzeba jakoś zapobiec"

Jak mówił sędzia Sadu Najwyższego, "pytanie o to, dlaczego sąd ma być niezawisły i bezstronny wydaje się być pytaniem dość dziwacznym".

- My się nad nim zastanawiamy dzisiaj. Ale przecież nikt z nas by nie chciał, żeby przy każdej kolejnej zmianie władzy politycznej - a przecież takie się będą zdarzać w tym kraju - żebyśmy musieli żyć w kraju, gdzie będą sędziowie "nasi i wasi". A te zmiany, wywracające pewne stabilne procedury, właśnie do takiego niebezpieczeństwa prowadzą - mówił. Zaznaczył, że "temu trzeba jakoś zapobiec".

- Sąd nie jest w stanie tego zrobić. Może co najwyższej dać obywatelom, sądom, instrument do tego, żeby w sytuacjach krytycznych, skrajnych, uruchamiać ten wentyl bezpieczeństwa - dodał Wróbel. Przekonywał także, że "nic nadzwyczajnego nie ma w badaniu niezawisłości sądu i bezstronności w orzekaniu tego sądu".

Sędzia SN wskazywał także, że czwartkowa "uchwała nie jest o sędziach". - W tej uchwale orzekamy o sądzie - powiedział.

Wyjaśniał także, że istota wentyla, o którym mówił, jest zawsze taka sama. - Sprowadza się do tego, że niekiedy nawet jak sama strona sobie nie zdaje z tego sprawy, jak sam obywatel, który przyjdzie do sądu nie do końca potrafi to wyczuć, zrozumieć, to z urzędu sąd musi to ocenić. Nie we wszystkich sprawach, nie w każdych sytuacjach. Ale do tego sprowadza się ten mechanizm. To jest mechanizm eliminowania z porządku prawnego tych orzeczeń, które są już naprawdę grożące niesprawiedliwością - mówił.

Zwracał także uwagę na sytuację "jaka powstała w związku z powołanymi przez nowy KRS sędziami, ze względu na to, jak ten KRS działa". Jak mówił KRS "miał gwarantować pozapartyjny, poza jakimiś wpływami sposób powoływania sędziów, tak żeby to byli naprawdę najlepsi z najlepszych". - Ten mechanizm został zepsuty. To zepsucie spowodowało, że dzisiaj nie mamy pewności, kto został sędzią, czy to są ci najlepsi - powiedział sędzia.

Źródło: TVN24, PAP