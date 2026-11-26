Polska Sąd dyscyplinarny zdecydował w sprawie Bogdana Święczkowskiego Oprac. Justyna Sochacka |

Decyzja sądu dyscyplinarnego w sprawie Święczkowskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, kierująca obecnie Trybunałem Konstytucyjnym, wydała 30 października zarządzenia w sprawie przerw w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, a także wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Zarządzoną wobec Święczkowskiego przerwą na okres miesiąca zajął się w czwartek sąd dyscyplinarny. W jego składzie znaleźli się Magdalena Bentkowska (przewodnicząca składu), Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski.

Święczkowski zawieszony. Sędzia podała powody

Jak ogłosiła sędzia Bentkowska, sąd postanowił "zawiesić w czynnościach służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego na okres 12 miesięcy".

Wśród motywów takiej decyzji sędzia wymieniła między innymi niedopuszczenie przez Święczkowskiego [za czasów, gdy kierował pracami TK - red.] do orzekania Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego i Macieja Berka, którzy - jak powiedziała - są sędziami TK od dnia wyboru ich przez Sejm.

Bentkowska wskazała też, że "bezspornie działalność sędziego Trybunału Konstytucyjnego pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego doprowadziła do nieuchwalenia projektu budżetu Trybunału Konstytucyjnego do dnia 30 października 2026 roku, co mogło doprowadzić do tego, że od 1 stycznia 2027 roku Trybunał mógł nie funkcjonować".

- To nie tylko jest kwestia praw pracowniczych, ale również sędziów w stanie spoczynku. A przede wszystkim jednak chodzi o zapewnienie funkcjonowania organu konstytucyjnego, który ma swoje zadania konstytucyjne, w tym między innymi rozpatrywanie skarg obywateli - podkreśliła.

Zaznaczyła, że w Trybunale Konstytucyjnym jest około 1100 zalegających spraw, a "niektóre czekają na rozpoznanie kilkanaście lat". - Są to między innymi skargi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej - dodała.

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Waldemar Żurek komentuje decyzję w sprawie Bogdana Święczkowskiego

"Skończył się czas prywatnego folwarku, który chronił dawnych dygnitarzy przed prokuraturą, gdy tysiąc spraw zwykłych obywateli latami czekało w szafach" - skomentował na X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Trybunał wraca do służby obywatelom" - dodał.

Szanujemy decyzje niezależnych instytucji, bo dokładnie na tym polega przywracanie praworządności. Sąd dyscyplinarny TK zawiesił Bogdana Święczkowskiego na 12 miesięcy za bezprawne blokowanie sędziów wybranych przez Sejm.



Skończył się czas prywatnego folwarku, który chronił… — Waldemar Żurek (@w_zurek) November 26, 2026 Rozwiń

Zgromadzenie sędziów w TK uchyliło w zeszłym tygodniu immunitety Święczkowskiego i Sochańskiego w związku z przesłanymi pod koniec października przez prokuratora generalnego wnioskami o zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej.

Święczkowski oświadczył w ubiegłym tygodniu, że "nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały". - W żadnym wypadku nie jestem zawieszony - mówił.