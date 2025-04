Bodnar opublikował raport w sprawie Cyby

Bodnar o sprawie Cyby: było wiele błędów Źródło: TVN24

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało raport w sprawie Ryszarda Cyby, skazanego na dożywocie za zabójstwo działacza PiS. Ze względu na stan zdrowia po odbyciu kary 14 lat więzienia Cyba opuścił zakład karny.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał, że "pierwszy raz we współczesnej historii polskiego wymiaru sprawiedliwości sąd zawiesił postępowanie wykonawcze wobec osoby skazanej na karę dożywotnego pozbawienia wolności ze względu na stan jej zdrowia".

"Dzięki współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia zadbaliśmy o to, by będący w stanie zaawansowanej demencji Ryszard Cyba nie był dla nikogo zagrożeniem. Jednocześnie dopilnowaliśmy, by trafił do placówki, która jest odpowiednio wyspecjalizowana, biorąc pod uwagę skomplikowany stan zdrowia skazanego" - czytamy.

Ryszard Cyba Źródło: Grzegorz Michalowski/PAP

"Sprawa ta pokazała jednak systemowy problem wynikający z faktu, że ta szczególna kategoria skazanych znajduje się na styku trzech obszarów odpowiedzialności władz publicznych: wymiaru sprawiedliwości (w tym sądów, prokuratury i Służby Więziennej), systemu opieki zdrowotnej oraz systemu opieki społecznej" - dodał Bodnar.

Ocenił, że "w przypadku skazanych za najcięższe przestępstwa potrzebne są rozwiązania, które doprecyzują kwestie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, izolacji osób mogących stwarzać zagrożenie, właściwego przepływu informacji, a także współpracy poszczególnych instytucji publicznych".

ZOBACZ RAPORT W SPRAWIE RYSZARDA CYBY

Bodnar: postawa organów państwa mogła charakteryzować się większą rozwagą

Minister sprawiedliwości poinformował, że "ze względu na szczególną wagę sprawy", zdecydował o przedstawieniu raportu dotyczącego sprawy Cyby.

"Dokument ten oddaje chronologię zdarzeń oraz skomplikowaną sytuację prawną. Choć władze państwowe cały czas miały kontrolę nad skazanym, a każda z instytucji działała wg swoich własnych procedur, to omawiana sytuacja ujawniła istniejące od wielu lat niedostatki systemowe" - napisał Bodnar.

"Co więcej, w mojej ocenie postawa poszczególnych organów państwa mogła charakteryzować się większą rozwagą i przewidywalnością. Na to wszystko nałożyła się opieszałość w rozpoznawaniu spraw, które powinny być przez sądy traktowane jako pilne. Taki stan rzeczy jest niedopuszczalny" - dodał.

Bodnar przekazał, że "raport zawiera ważne wnioski i zalecenia, które zostały natychmiast wdrożone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Służbę Więzienną i Prokuraturę Krajową". Dodał, że "w raporcie znajdują się także rekomendacje dalszych działań legislacyjnych".

Sprawa Ryszarda Cyby

Ryszard Cyba został skazany na dożywocie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w biurze PiS w Łodzi w 2010 roku. Miał spędzić w więzieniu co najmniej 30 lat, ale ze względu na stan zdrowia, na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi, w marcu po odbyciu 14 lat więzienia opuścił zakład karny. Trafił do DPS-u, a stamtąd do szpitala psychiatrycznego. Obecnie znajduje się w szpitalu psychiatrycznym w warunkach oddziału zamkniętego.