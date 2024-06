Zainicjowała nowy ruch z posłem PiS. Wskazuje na "punkt styczny"

Rozbieżności między mną a Marcinem Horałą cały czas istnieją i na pewno nie zostaną zniwelowane, ale skupiajmy się na tym, co nas łączy - mówiła w "#BezKitu" w TVN24 posłanka partii Razem Paulina Matysiak, która z posłem PiS założyła stowarzyszenie "Tak dla rozwoju". Alicja Łepkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że ona "absolutnie nie dołączyłaby" do tego ruchu, a ta kooperacja z przedstawicielami PiS jest dla niej zaskakująca.

Matysiak: rozważam możliwość odwołania się od decyzji prezydium klubu

Zapytana, czy zamierza ubiegać się o "odwieszenie" w prawach członka klubu, odparła, że "rozważa taką możliwość". - W myśl regulaminu mogę złożyć wniosek o odwołanie. Mam na to 14 dni. Jest na to jeszcze czas. Zawieszona zostałam wczoraj - dodała.

Padło też pytanie, czy obecnie bliżej jej do strony rządowej czy do opozycji. - W ogóle bardzo nie lubię takiego stawiania sprawy, że jest się albo w opozycji, albo po stronie rządowej. Do tej pory, przez ostatnich siedem miesięcy, klub Lewicy działał w takim trybie, że część tego klubu zasiadała w ławach rządowych, a część nie zasiadała i jakoś sobie z tym radziliśmy. Natomiast dla mnie kluczowe jest to, w jaki sposób podchodzimy do konkretnych projektów, do konkretnych rozwiązań, w jaki sposób o tym dyskutujemy - kontynuowała Matysiak.