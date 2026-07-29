"Jak miałby wyglądać powrót?". Posłanka Monika Pawłowska reaguje na decyzję władz PiS

Monika Pawłowska o decyzji władz PiS: sprawa jest chyba oczywista Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

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We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie właściwego oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. Są to - jak mówił rzecznik partii Rafał Bochenek - 44 osoby, nie tylko związane ze stowarzyszeniem Morawieckiego Rozwój Plus, ale też takie, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu. Sprawa - zgodnie ze statutem partii - została przekazana do rzecznika dyscypliny partyjnej.

Do decyzji Komitetu Politycznego odniosła się w środę członkini stowarzyszenia Rozwój Plus, posłanka Monika Pawłowska.

"Sprawa jest chyba oczywista ze strony PiS i żaden rzecznik dyscyplinarny tego nie zmieni. Wyrzucili nas z partii, wyrzucili z klubu w sposób bardzo, nazwijmy to kulturalnie, nieelegancki" - napisała w długim wpisie na X.

Monika Pawłowska: usunięto nas ze wszystkich form komunikacji

W ubiegły piątek "usunięto nas ze wszystkich możliwych form komunikacji - od monitoringu mediów po informacje dotyczące posiedzenia, przez wszystkie listy mailingowe i chaty" - napisała Pawłowska.

"Jak miałby wyglądać powrót?" - pytała Pawłowska. "Nie róbmy sobie żartów, jesteśmy poważnymi ludźmi. Zwłaszcza po tak brutalnych atakach i tyłu kłamstwach rzuconych w stronę członków Rozwój Plus" - dodała. Zdaniem posłanki poseł Dariusz Matecki i - jak napisała - "to całe mierne towarzystwo urządza hejt, ordynarnie kłamie, grozi i atakuje ze wszystkich stron".

Monika Pawłowska i Mateusz Morawiecki Źródło zdjęcia: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

To nie pierwsze spięcie między Pawłowską a Mateckim w ostatnim czasie. W zeszłym tygodniu poseł PiS ocenił, że osoby takie jak Pawłowska "nie powinny się nawet zbliżać do konserwatywnych partii", co spotkało się z odpowiedzią posłanki.

W środowym wpisie Pawłowska podkreśliła także, że "trzeba zająć się Polską, a nie jakimś smutnym serialem, byle by grupa ojkofobów z przerośniętym ego mogła przez chwilę poczuć się lepiej".

W piątek po godzinie 12:00 usunięto nas ze wszystkich możliwych form komunikacji - od monitoringu mediów po informacje dotyczące posiedzenia, przez wszystkie listy mailingowe i chaty. Musieliśmy prosić o plan posiedzenia innych posłów, bo klub uciął komunikację.



Sprawa jest… pic.twitter.com/yfx55f7Dvs — Monika Pawłowska (@Pawlowska_pl) July 29, 2026 Rozwiń