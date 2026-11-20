Polska Atak na Ukrainę, naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Co się działo godzina po godzinie Monika Winiarska |

Służby na miejscu zdarzenia w miejscowości Rudnik nad Sanem Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak

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- To była bardzo ciężka noc w Ukrainie, być może najcięższa, zarówno w Kijowie, jak i w zachodnich obwodach Ukrainy - mówił w piątek rano w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

W Kijowie pożary wybuchły w kilku dzielnicach, rosyjskie pociski uszkodziły mosty na Dnieprze, a część mieszkańców została pozbawiona prądu i miała problemy z dostępem do wody. Ataki nie ograniczały się jednak do stolicy. Rosyjskie rakiety i drony poleciały w kierunku obwodów lwowskiego, rówieńskiego i wołyńskiego, położonych przy granicy z Polską. Po naszej stronie uruchomiono systemy obrony powietrznej. Trzy rosyjskie obiekty przekroczyły granicę i spadły na terytorium Polski.

Jak wyglądała noc z 19 na 20 listopada? Odtwarzamy wydarzenia krok po kroku.

Rosja intensyfikuje ataki na Ukrainę po spotkaniu Trumpa, Putina i Xi Jinpinga Źródło zdjęcia: PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOUT

Czwartek wieczorem - rozpoczęcie ataku

17.00 czasu polskiego (18.00 czasu ukraińskiego) - rozpoczyna się zmasowany atak Rosji na Ukrainę - wynika z piątkowego podsumowania Sił Powietrznych Ukrainy. Nad Ukrainę nadlatują drony, w tym odrzutowe. Polska utrzymuje podwyższoną gotowość już od czwartkowego wieczora.

Przed godziną 23.00 czasu polskiego (przed północą czasu ukraińskiego) - Ukraińskie Siły Powietrzne informują o dronach w pobliżu Sławutycza i na północy obwodu kijowskiego. Część z nich kieruje się ku obwodowi żytomierskiemu, dalej na zachód.

"Jedna z najcięższych nocy" w Ukrainie Źródło: TVN24

Piątek po północy - seria uderzeń na Kijów

00.19 czasu polskiego (1.19 czasu ukraińskiego) - w stolicy Ukrainy ogłoszony zostaje alarm z powodu zagrożenia rakietowego. Siły Powietrzne ostrzegają przed pociskami balistycznymi. Alarm potrwa około sześć i pół godziny.

Około 00.20 czasu polskiego (1.20 czasu ukraińskiego) - ukraińskie media informują o eksplozjach w Kijowie. Kolejne doniesienia o wybuchach pojawiają się o 1.06 (2.06 czasu ukraińskiego) i 2.05 (3.05 czasu ukraińskiego).

1.10 czasu polskiego (2.10 czasu ukraińskiego) - kijowska administracja wojskowa informuje o pożarze trzykondygnacyjnego budynku w dzielnicy obołońskiej i kolejnym pożarze w dzielnicy podolskiej.

Około 1:30 czasu polskiego (2:30 czasu ukraińskiego) - Siły Powietrzne Ukrainy ostrzegają między innymi o dronie odrzutowym lecącym przez obwód tarnopolski na zachód oraz bezzałogowcu zmierzającym w kierunku Lwowa. Równocześnie informują o kolejnym pocisku balistycznym lecącym na Kijów.

1.40 czasu polskiego (2.40 czasu ukraińskiego) - w Polsce zaczyna obowiązywać poziom ostrzegania Air Raid Warning Yellow, który oznacza wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia. W operacji obrony polskiego nieba uczestniczą polskie F-16 z Łasku i szwedzkie Gripeny, wspierane przez holenderski samolot tankowania w powietrzu i polski samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 - informował przed południem na konferencji prasowej generał Ireneusz Nowak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

1.59 czasu polskiego (2.59 czasu ukraińskiego) - mer Kijowa Witalij Kliczko informuje o pożarze budynku niemieszkalnego w dzielnicy podolskiej i uderzeniu na otwartym terenie w pobliżu jednego z mostów.

2.23 czasu polskiego (3.23 czasu ukraińskiego) - Ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegają o kolejnych dronach odrzutowych lecących na Lwów od wschodu, a także o bezzałogowcach przemieszczających się z obwodu żytomierskiego ku rówieńskiemu.

3.33 czasu polskiego (4.33 czasu ukraińskiego) - Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych publikuje informację o uruchomieniu "niezbędnych sił i środków" polskiej obrony powietrznej w związku z rosyjskim atakiem.

Skutki rosyjskiego ataku na Kijów Źródło zdjęcia: PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOUT

Przed świtem - rakiety i drony bliżej granicy

Około 3.40 czasu polskiego (4.40 czasu ukraińskiego) - mer Charkowa Ihor Terechow informuje o rosyjskim uderzeniu w placówkę medyczną. Cztery osoby zostają poszkodowane. W tym samym czasie ukraińskie lotnictwo ostrzega między innymi przed dronami nad Lwowem, nad obwodem chmielnickim i lecącymi w kierunku Wołynia.

5.30 czasu polskiego (6.30 czasu ukraińskiego) - w Kijowie znów dochodzi do eksplozji podczas rosyjskiego ataku balistycznego - informuje NV. Pojawiają się też komunikaty ukraińskich Sił Powietrznych o pociskach manewrujących przemieszczających się w kierunku zachodnim.

Około 5.45 czasu polskiego (6.45 czasu ukraińskiego) - Kliczko informuje o rosyjskich atakach na trzy mosty na Dnieprze. Ruch zostaje ograniczony.

5.49 czasu polskiego (6.49 czasu ukraińskiego) - polskie wojsko ogłasza czerwony poziom alarmowy - Air Raid Warning Red. Jak poinformował generał Ireneusz Nowak, obowiązywał on do godziny 7.00 (8.00 czasu ukraińskiego). Według polskiego dowództwa w pobliżu granicy znalazło się 11 obiektów, w przypadku których było ryzyko naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

6.01 czasu polskiego (7.01 czasu ukraińskiego) - ukraińskie media informują o wybuchach we Lwowie. Mer Andrij Sadowy przekazuje informacje o działaniach obrony przeciwlotniczej.

Z relacji generała Nowaka wynika, że rosyjski atak w pobliżu polskiej granicy przebiegał w dwóch fazach: najpierw nadlatywały szybkie drony odrzutowe, później pociski manewrujące Kalibr i Ch-101. Szwedzkie myśliwce Gripen, uczestniczące w ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, próbowały później przechwycić obiekt, który najprawdopodobniej był pociskiem Ch-101. Jak wyjaśnił generał podczas przedpołudniowej konferencji prasowej, piloci otrzymali od natowskiego centrum dowodzenia w Niemczech warunkowe upoważnienie do podjęcia decyzji o zestrzeleniu celu. Nie udało się jednak jednoznacznie zidentyfikować obiektu ze względu na trudne warunki atmosferyczne.

Kosiniak-Kamysz: mamy do czynienia z kolejną prowokacją Rosji Źródło: TVN24

Naruszenie polskiej przestrzeni

6.34 czasu polskiego (7.34 czasu ukraińskiego) i 6.39 czasu polskiego (7.39 czasu ukraińskiego) - dwa rosyjskie obiekty naruszają polską przestrzeń powietrzną - wynika z informacji szefa BBN Bartosza Grodeckiego opublikowanej na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta RP. Jeden z nich spada w rejonie Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim, około 50 kilometrów od granicy państwa.

Rzecznik rządu Adam Szłapka pisze później na X, że "o 2.31 RCB [Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - red.] ostrzegło przed potencjalnym zagrożeniem, a o 6.30 wysłany został alert o realnym zagrożeniu. Minutę później w Nowym Lipowcu zawyły syreny. Rakieta spadła o 6.36".

Według informacji przekazanych w piątek po południu przez rzeczniczkę MSWiA Karolinę Gałecką, w przypadku Rudnika nad Sanem - to drugie z naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej - uderzenie o ziemię nastąpiło o 6.38.

Po 7.00 czasu polskiego (8.00 czasu ukraińskiego) - polskie wojsko podrywa dodatkowe F-16 z Krzesin. Według generała Nowaka rosyjskie samoloty wracające do baz odpaliły jeszcze jedną salwę pocisków manewrujących.

7.07 czasu polskiego (8.07 czasu ukraińskiego) - DORSZ publikuje komunikat, z którego wynika, że "w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza"..

8.11 czasu polskiego (9.11 czasu ukraińskiego) - Dowództwo ogłasza zakończenie działań lotnictwa wojskowego związanych z rosyjskim atakiem. Jednocześnie potwierdza, że nadal weryfikuje możliwe naruszenie granicy; do poszukiwań skierowano żołnierzy WOT.

Wójt gminy Aleksandrów usłyszał huk, potem zobaczył czarny dym Źródło: Reuters

9.14 czasu polskiego (10.14 czasu ukraińskiego) - DORSZ informuje o ponownych działaniach wojskowych samolotów nad Polską. Powodem są kolejne rosyjskie uderzenia na zachodnią Ukrainę.

9.30 czasu polskiego (10.30 czasu ukraińskiego) - Ukraińskie Siły Powietrzne przedstawiają bilans według stanu na tę godzinę. Od początku ataku ich obrona przeciwlotnicza zniszczyła lub unieszkodliwiła 462 cele, w tym 380 dronów i 79 pocisków manewrujących. Według ukraińskiego dowództwa Rosja użyła 404 dronów i 84 pocisków manewrujących, a także innych rakiet.

Przed południem czasu polskiego (przed 13.00 czasu ukraińskiego) - minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i generał Nowak potwierdzają trzy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informują, służby zabezpieczyły miejsca znalezienia obiektów w Nowym Lipowcu, Mołodyczu i Rudniku nad Sanem. Według wstępnych ustaleń w Nowym Lipowcu spadł najprawdopodobniej pocisk Ch-101, drugi obiekt również mógł być rakietą, trzeci - dronem odrzutowym. Nikt w Polsce nie ucierpiał.

Rzeczniczka MSWiA podczas popołudniowej konferencji prasowej stwierdziła, że w przypadku Mołodycza "uderzenie obiektu w ziemię nastąpiło najprawdopodobniej po godzinie siódmej".

Nowak: trzy obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną Źródło: TVN24

11.21 czasu polskiego (12.21 czasu ukraińskiego) - DORSZ publikuje kolejny komunikat: działania związane z następną falą rosyjskich uderzeń zakończyły się. "Nie zaobserwowano kolejnych naruszeń przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazuje dowództwo.

Zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podczas kolejnej fali uderzeń Federacji Rosyjskiej na cele w Ukrainie, prowadzonych z wykorzystaniem środków napadu powietrznego. Wydzielone siły i środki Systemu… pic.twitter.com/v0By15mN9X — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 20, 2026 Rozwiń