"Sankcje wobec Rosji" czy na "najbliższe otoczenie Putina"? Rozmowa z unijnymi dyplomatami

Wołkow napisał na Twitterze, że media używają sformułowania "sankcje wobec Rosji" na określenie "tego pakietu sankcji personalnych, o którym mówiliśmy dzisiaj (...) z przedstawicielami państw Unii Europejskiej". Stwierdził, że jest to określenie "niesłuszne", ponieważ chodzi o sankcje personalne, które "w żaden sposób nie są skierowane przeciwko Rosji", lecz wobec "najbliższego otoczenia i filarów Władimira Putina", ludzi wspierających go finansowo i propagandowo.

"Naszym celem jest ujawnienie i zamrożenie aktywów, na które składają się dziesiątki i setki miliardów dolarów ukradzionych narodowi rosyjskiemu" – oświadczył Wołkow. Ocenił, że "trudno jest wymyśleć coś bardziej patriotycznego, co bardziej leżałoby w interesach Rosji".

Rozmowy unijnych dyplomatów ze współpracownikami Nawalnego

Aleksiej Nawalny skazany na kolonię karną

2 lutego Moskiewski Sąd Miejski zastąpił zawieszony wyrok dla Aleksieja Nawalnego wyrokiem 3,5 roku kolonii karnej. Nawalny spędził 10 miesięcy w areszcie domowym w 2014 roku, przez co rzeczywista kara wynosi 2 lata i 8 miesięcy.

Sześć lat temu Nawalny został skazany na 3,5 roku kolonii karnej w zawieszeniu za domniemaną defraudację funduszy francuskiej firmy Yves Rocher. Służby więzienne, prosząc o odwieszenie wyroku, uzasadniały, że nie stawiał się do wymaganej kontroli.

Od sierpnia zeszłego roku Nawalny przebywał w niemieckiej klinice Charite po próbie otrucia substancją typu nowiczok. Do Rosji opozycjonista wrócił do Moskwy 17 stycznia. Został zatrzymany na lotnisku Szeremietiewo. Dzień później na komisariacie policji odbyło się wyjazdowe posiedzenie sądu w jego sprawie, a Nawalny został aresztowany do 15 lutego.