Rosja atakuje Ukrainę. Jest alert RCB
W środę po godzinie 10 rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części województwa lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.
Ostrzeżenie wysłano do odbiorców w powiatach: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski.
"Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - poinformowano.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw oraz służb - na przykład policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.
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