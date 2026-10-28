Polska Rosja atakuje Ukrainę. Jest alert RCB Kamila Grenczyn |

Atak powietrzny Rosji na Ukrainę. Wysłano alert RCB (28.10.2026 r.) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W środę po godzinie 10 rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części województwa lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.

Ostrzeżenie wysłano do odbiorców w powiatach: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski.

"Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - poinformowano.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa:

- lubelskiego - powiaty:… pic.twitter.com/IF1lQc6pKe — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 28, 2026 Rozwiń

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw oraz służb - na przykład policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

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