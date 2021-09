Setki tysięcy złotych dla Marszu Niepodległości. Na "działalność propagującą przywiązanie do kultury i tradycji"

Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości Roberta Bąkiewicza otrzymało ponad 680 tysięcy złotych w ramach jednego z konkursów ogłoszonych przez Narodowy Instytut Wolności. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości niemal 200 tysięcy. Dokumenty w tej sprawie uzyskali w czasie kontroli poselskiej posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński.

Dwa stowarzyszenia Roberta Bąkiewicza ubiegały się o dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, skierowanych do sektora organizacji pozarządowych. Program nadzorowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego inicjatorem był wicepremier i minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

Deklarowanym celem funduszu jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich. Narodowy Instytut Wolności w latach 2018-2020 na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczył 422 miliony złotych.

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zgłosiło się do tegorocznego konkursu PROO 3 (priorytet 3), który ma wspierać organizacje i media obywatelskie w życiu publicznym.

Do konkursu w edycji 2021 złożono 220 wniosków. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę, po której skierowano je do oceny merytorycznej. Po tym etapie do realizacji zostało zakwalifikowanych 21 wniosków. Wśród nich znalazło się Stowarzyszenie Bąkiewicza.

Robert Bąkiewicz (z lewej, na pierwszym planie) PAP/Tomasz Gzell

Co we wniosku?

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości złożyło wniosek o dofinansowanie 1 marca, w ostatnim dniu przyjmowania wniosków. W opisie działalności wymieniono, że organizacja prowadzi "bardzo szeroko zakrojoną działalność propagującą postawy patriotyczne, przywiązanie do polskiej kultury i tradycji", a także "dba również o to, aby społeczeństwo polskie w zglobalizowanym świecie było przywiązane do własnej tożsamości narodowej i kultywowało historyczne wzorce naszych bohaterów narodowych".

Oprócz tego opisano:

W naszej działalności zwracamy uwagę, że własna tożsamość związana z jednoczesnym szacunkiem dla innych narodów i innych państw jest warunkiem rozwoju społeczeństw żyjących w pokoju i bezpieczeństwie. Dlatego uważamy, że rozwój demokracji i dobrobytu naszego wspólnego państwa będzie możliwy tylko przy szacunku do tego, co pozostawili nam przodkowie, dlatego aktywnie włączamy się do działań społecznych, współtworząc społeczeństwo obywatelskie

Wśród celów Stowarzyszenia wymieniono między innymi "podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", "działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa", czy "pomoc Polonii i Polakom za granicą".

Wyliczono, że Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez organizację Marszu Niepodległości, "organizowanie i wspieranie imprez chrześcijańskich, kulturalnych oraz patriotycznych", prowadzenie konferencji i szkoleń o tematyce patriotycznej, a także działalności wydawniczej i informacyjnej (Media Narodowe to portal, którego Stowarzyszenie jest wydawcą od 2017 roku), czy "aktywizację społeczną obywateli".

Zaznaczono tu, że "najbardziej znanym wydarzeniem" związanym ze Stowarzyszeniem jest Masz Niepodległości, który – jak opisano – "co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem polskich patriotów, mediów w kraju i za granicą" i że "budzi tysiące Polaków do aktywności społecznej na rzecz obywatelskiego zaangażowania w życie społeczne i polityczne".

Punktowano, że największym sukcesem Stowarzyszenia był Marsz Niepodległości w 2018 roku, w którym "według szacunków wzięło udział pół miliona uczestników". "Pomimo niechęci niektórych ośrodków politycznych wydarzenie to wpłynęło bardzo pozytywnie na postrzeganie Polski na świecie i wzmocniło znacząco poczucie szacunku dla niepodległej ojczyzny przez jego obywateli" – przekonywano.

Robert Bąkiewicz Tomasz Gzell/PAP

We wniosku stwierdzono, że organizacja marszu to "potężne wydarzenie logistyczne". To między innymi - jak wymieniono - przygotowanie trasy, szkolenia wolontariuszy, zabezpieczenie marszu, współpraca ze służbami państwowymi i miejskimi, a także zabezpieczenie medyczne i prawne. Wskazano, że to również przygotowania pod kątem technicznym i sprzętowym (m.in. platformy, nagłośnienie, telebimy, transparenty i flagi), a także promocja wydarzenia.

Dalej opisano projekt Mediów Narodowych, organizację "dziesiątek wydarzeń patriotycznych i niepodległościowych", w tym Marsz Powstania Warszawskiego i Marsz Żołnierzy Wyklętych, a także organizacje konferencji, paneli dyskusyjnych i wykładów.

We wniosku wspomniano także, że wśród organizacji współpracujących i największych darczyńców znaleźli się między innymi Stowarzyszenie "Młodzież Wszechpolska", Stowarzyszenie "Ruch Republikański", "Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris", Fundacja "PRO-Prawo do Życia" czy Fundacja "Centrum Życia i Rodziny".

Napisano też, że Marsz Niepodległości otrzymuje "relatywnie dużo wpłat od osób prywatnych, ale dotychczas żadnego wsparcia instytucjonalnego od organów państwa czy organów samorządowych". Stowarzyszeniu można przekazać także 1 procent swojego podatku.

W rozliczaniu z zasobów organizacji podano, że Stowarzyszenie nie dysponuje jeszcze pełnym bilansem finansowym za 2020 rok. W 2019 roku przychody wyniosły 1 573 069 złotych. Osobowo stowarzyszenie liczy 71 członków, około 900 wolontariuszy i dwie osoby zatrudnione na podstawy umowy o pracę. Nie obejmuje to osób zatrudnionych w Mediach Narodowych, w których pracuje 13 osób zatrudnionych na umowę o dzieło.

W prośbie o diagnozę problemów i ograniczeń dla rozwoju organizacji wskazano, że większość mediów należy do dużych koncernów medialnych, "co powoduje potrzebę zbilansowania informacji lokalnych z niezależnych źródeł realizowanych przez media obywatelskie". Tłumaczono, że wolą Stowarzyszenia jest "odwrócenie tendencji skupiania się tylko na informacjach ogólnopolskich i przyczynienie się do rozwoju obywatelskiego i lepszego przepływu informacji". "Ze względu na niezależność prowadzonego portalu problemem jest wsparcie finansowe" – podano.

W podsumowaniu wymieniono, że dofinansowanie z konkursu ma być przeznaczone (od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku) na stworzenie lokalnej podstrony portalu internetowego w ramach serwisu Media Narodowe (w kwocie wydatku wyceniono to na 5 tysięcy złotych), zatrudnienie redaktora na pełnym etacie (18 tysięcy) oraz dwóch specjalistów od mediów społecznościowych na pół etatu (18 tysięcy), subskrypcję biuletynu Polskiej Agencji Prasowej (24 tysiące), a także sfinansowanie trzech laptopów Lenovo V15-ADA, dwóch dyktafonów Philips DVT6110 i drukarki OKI MC573DN (14,9 tysiąca).

Łącznie Stowarzyszenie Marsz Niepodległości na 2021 rok zawnioskowało o wydatki rzędu 79,9 tysiąca złotych, a na 2022 (na te same cele) – 120 tysięcy złotych.

Sprawę wniosku rozstrzygnięto 30 kwietnia. Kwota rekomendowanej dotacji dla organizacji Roberta Bąkiewicza została obliczona na 198 172,30 złotych (z czego 85 210,40 złotych na 2021 rok i 112 961,91 złotych na 2022 rok).

Drugie stowarzyszenie Bąkiewicza także ubiegało się o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie złożyło także Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości Bąkiewicza. To samo stowarzyszenie jest właścicielem domeny internetowej Straży Narodowej. Było o nim głośno latem zeszłego roku, gdy przeprowadziło kampanię billboardową i zamieszczało na tablicach cytaty ze Starego Testamentu, mające świadczyć o tym, że homoseksualizm jest nie do pogodzenia z religią.

Jeden z wniosków dotyczył konkursu priorytetu 2, który wspiera budowę początkowych kapitałów żelaznych, czyli środków przeznaczonych na działalność statutową.

Podobnie jak we wnioskach Stowarzyszenia Marsz Narodowy argumentowano, że organizacja utrzymuje się głównie ze środków pochodzących od prywatnych darczyńców. Podano, że w 2019 roku budżet stowarzyszenia wyniósł ponad 191 515 złotych. Wymieniono, że budżet na 2021 to 158 550 złotych, 2022 – 241 800 złotych, a 2023 rok – 299 150 tysięcy złotych.

W ramach priorytetu 2 Stowarzyszenie wnioskowało o 299 100 złotych, z czego na 2021 rok otrzymało 71 700 złotych, na 2022 – 75 200 złotych, na 2023 rok – 152 200 złotych. Z budżetu konkursu priorytetu 4 zawnioskowano o 384 300 złotych. Na 2021 rok otrzymało 63 700 złotych, na 2022 – 71 300 złotych, na 2023 rok – 249 300 złotych.

Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości otrzymało więc 299 100 złotych dotacji z priorytetu drugiego i 384 400 złotych z priorytetu czwartego. Łącznie na ich konto wpłynęło 683 400 złotych.

Wniosek Straży Narodowej

Stowarzyszenie Straż Narodowa również stanęło do konkursu o dofinansowanie działań statutowych oraz wzmocnienie instytucjonalne, w ramach priorytetu pierwszego. Łącznie ubiegano się o 699 tysięcy złotych (385 tysięcy w 2021 roku, 218 tysięcy w 2022 roku i 96 tysięcy w 2023 roku). W ten sposób chciano sfinansować między innymi wynajem powierzchni biurowej i magazynowej, obsługę prawną i księgową, agregaty, paliwo, zakup laptopów, pilarki spalinowe, samochód terenowy i szkolenia. Wniosek nie został zakwalifikowany.

Inspektor Rafał Batkowski o tajnych szkoleniach Straży Narodowej: to często prowadzi do tego, że takie osoby są skłonne potem stosować agresję TVN24

Autor:Anna Kwaśny

Źródło: tvn24.pl