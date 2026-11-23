KROPKA NAD I Reakcja opozycji na działania Rosji. Antoni Dudek: interesuje ich jedno Kamila Grenczyn |

Zagrożenie ze strony Rosji. Dudek: opozycję interesuje jedno Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W nocy z 19 na 20 listopada - w czasie jednego z większych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę - w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce wtargnęły trzy obiekty. Ich elementy odnaleziono w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu (Lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Jak się później okazało, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.

Zdarzenie to komentował w "Kropce nad i" w TVN24 profesor Antoni Dudek, historyk i politolog. - Tutaj akurat nie ma żadnego zaskoczenia, bo pan premier Tusk już dawno mówił, że będzie eskalacja i ona jest. Co więcej, moim zdaniem to nie jest jeszcze ostatnie słowo Rosji - ocenił. Według niego rosyjska eskalacja na ukraińskim froncie może nastąpić wiosną lub na przełomie zimy i wiosny.

Antoni Dudek: oni będą robić wszystko, żeby to zagrożenie bagatelizować

Dudek był pytany, czy politycy opozycji rozumieją zagrożenie ze strony Rosji. Prowadząca Monika Olejnik wskazała w tym przypadku między innymi na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Interesuje ich jedno: żeby przypadkiem z powodu zagrożenia wojennego Donald Tusk nie przedłużył swojego mandatu, czyli aby koalicja rządowa nie wygrała wyborów w przyszłym roku z powodu tak zwanego efektu flagi - odpowiedział.

- W związku z tym oni będą robić wszystko, żeby to zagrożenie bagatelizować - wyjaśnił.

Na uwagę prowadzącej o braku widocznej krytyki Kaczyńskiego względem rosyjskich działań Dudek odparł: - Oni wiedzą, że tutaj premiera Tuska nie przelicytują (...). Z tego nic nie wynika, bo to nie oni mają realne narzędzia do przygotowywania Polski, więc prezes woli opowiadać na przykład o tym, że ma plan budownictwa mieszkaniowego.

PiS z partią Brauna? "Kaczyński zaczął oswajać swój elektorat"

Dudek był też pytany o ewentualną współpracę Kaczyńskiego z liderem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzem Braunem. Polityk ten wzbudzał kontrowersje, głosząc prorosyjskie poglądy czy negując Holokaust. - Myślę, że po prostu prezes Kaczyński zaczął oswajać swój elektorat z tym, co wydaje się nieuchronne, to znaczy z koalicją z Braunem, bez którego nie ma powrotu do władzy - stwierdził profesor.

- Ku temu to zmierza niestety, chyba że Polacy otrzeźwieją i Korona Brauna nie będzie w następnym Sejmie, ale po sondażach tego na razie nie widać - dodał.

Prowadząca zwróciła uwagę na "wyciągnięcie ręki" do Brauna przez prezydenta Karola Nawrockiego. Przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej został zaproszony między innymi na zorganizowane na początku listopada posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, co spotkało się z krytyką ze strony polityków koalicji rządzącej.

- On (prezydent) to musi zrobić, dlatego że w przeciwieństwie do prezesa Kaczyńskiego, który moim zdaniem jednak zrobiłby wszystko, żeby się Brauna pozbyć, prezydent Nawrocki chce być patronem całej polskiej prawicy od Brauna po Morawieckiego - powiedział Dudek.

OGLĄDAJ: prof. Dudek o rosyjskich rakietach: to nie jest jeszcze ostatnie słowo Rosji