Polska Tusk o raporcie w sprawie Smoleńska. "Nigdy nie było żadnego sporu" Mikołaj Gątkiewicz |

Prok. Nowak: przyczyną katastrofy smoleńskiej był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Wiktor Dąbkowski

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Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przedstawił w piątek kompleksową opinię 22 międzynarodowych biegłych w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej, wydaną na podstawie materiału zgromadzonego dotychczas w śledztwie. - Według biegłych przyczyną katastrofy smoleńskiej był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania, w tym niestabilne podejście, błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości oraz zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg - powiedział Nowak.

Tusk o raporcie międzynarodowych ekspertów

O komentarz do wniosków biegłych zwrócono się do premiera na konferencji prasowej w Brukseli. Według Tuska, kwestia katastrofy nigdy nie była "przedmiotem żadnego sporu". - To nie jest tak, że ona wyglądała tak, jakby to chciał Kaczyński albo Tusk. Przyczyny katastrofy smoleńskiej zostały precyzyjnie ustalone przez komisję tuż po katastrofie - powiedział.

Jak mówił, ustalenia śledczych zostały wtedy zakwestionowane "z czysto politycznych względów". - Pan Kaczyński, pan Macierewicz i PiS zrobili z tego wielką kampanię nienawiści wobec swoich oponentów i konkurentów. I zniszczyli życie publiczne tymi oskarżeniami o zamach, w którym ja miałem uczestniczyć - zaznaczył.

Według Tuska politycy PiS "zrobili później z tego polityczną jazdę, taką absolutnie bez trzymanki". - Wiele razy później okazywało się, że jest to czysta polityczna hucpa, że nie ma to nic wspólnego z faktami - podkreślił.

- Nie ma nic gorszego niż ze śmierci, w dodatku śmierci najbliższych, robić takie cyniczne paliwo polityczne. Ja im tego nigdy nie zapomnę - zakończył Tusk.