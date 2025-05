Trzaskowski o Siewierze: ciągłość jest bardzo potrzebna

Trzaskowski o Siewierze Źródło: TVN24

Rafał Trzaskowski w "Faktach po Faktach" był pytany o byłego szefa BBN Jacka Siewierę, który zgodził się z nim współpracować, jeśli kandydat KO zostanie prezydentem. - Ciągłość jest bardzo potrzebna - mówił Trzaskowski.

- Bardzo się cieszę, że moje grono doradztwa się poszerzyło. Jest w nim wielu generałów, oficerów bardzo doświadczonych - mówił Rafał Trzaskowski w środę w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Kandydat KO przyznał, że cieszy się z decyzji Siewiery. - Cieszę się, że minister Siewiera zgodził się, że będzie społecznie mi doradzać, jeżeli zostanę prezydentem - powiedział.

- Znam pana ministra od wielu lat i wielokrotnie rozmawialiśmy. Zapytałem, czy będzie mi doradzał, bo ciągłość jest bardzo potrzebna - podkreślił Trzaskowski.

Kandydat KO na prezydenta zaznaczył, że chciałby ponadpartyjnej współpracy. - Chciałbym móc się unieść poza te doraźne podziały polityczne i współpracować - powiedział. - Są tacy ludzie w Polsce, którzy są państwowcami. (…) W kwestiach bezpieczeństwa wszyscy powinniśmy współpracować - dodał.

Trzaskowski odniósł się również do stanowiska Karola Nawrockiego wobec Ukrainy w NATO. Nawrocki zdecydowanie się temu sprzeciwia i wyraża gotowość do podpisania się pod proponowaną przez Sławomira Mentzna deklaracją zobowiązującą kandydatów między innymi do tego, że po objęciu urzędu prezydenta nie podpiszą ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

W "Faktach po Faktach" poruszona została również kwestia opinii polityków PiS-u w tej sprawie, którzy jeszcze jakiś czas temu mówili, że Ukraina w NATO to polska racja stanu, a w obecnej kampanii się temu sprzeciwiają. - Minister Siewiera chce doradzać, bo on to widzi, widzi tę zmianę, która jest niekorzystna dla Polski - skomentował Trzaskowski.

