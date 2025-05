Trzaskowski na rozpoczęcie marszu: najwyższy czas, żeby iść wygrywać

Trzaskowski na rozpoczęciu marszu: teraz albo nigdy Źródło: TVN24

Wielka mobilizacja w szeregach działaczy i zwolenników Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. W niedzielę o godzinie 12 w Warszawie rozpoczęły się marsze obu kandydatów na prezydenta Polski.

W tvn24.pl relacjonujemy na żywo oba wydarzenia. Uczestnicy Wielkiego Marszu Patriotów Rafała Trzaskowskiego przejdą z placu Bankowego ulicą Marszałkowską przez rondo Dmowskiego do placu Konstytucji. W wydarzeniu biorą udział m.in. premier, szef PO Donald Tusk, wicepremier, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia i wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy.

Trzaskowski na marszu: niczego nie podpiszę w ciemno

Marsz zwolenników kandydata KO rozpoczął się od odśpiewania hymnu narodowego. Chwilę potem swoje przemówienie rozpoczął Rafał Trzaskowski.

- Najwyższy czas, żeby wygrała uczciwość. Najwyższy czas, żeby wygrała prawość. Najwyższy czas, żeby wygrała sprawiedliwość. Najwyższy czas, żeby wygrała prawda. O tym są te wybory. Przed nami dosłownie ostatnie kilka dni. Potrzebna jest pełna determinacja, potrzebny jest każdy głos po to, żeby wygrała przyszłość, po to, żeby wygrała cała Polska - powiedział prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski na Wielkim Marszu Patriotów w Warszawie Źródło: TVN24

- Niech wygra cała Polska, ale cała Polska wygra tylko wtedy, kiedy będziemy zdolni do rozmowy. I to wam obiecuję, że będę prezydentem, który łączy, który jest gotów rozmawiać z każdym. Widzieliście to wczoraj. Nie we wszystkim się zgadzamy, ale ja zawsze będę szukał tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Jedno wam obiecam: niczego nie podpiszę w ciemno - podkreślił Rafał Trzaskowski

Kandydat KO nawiązał w tej sposób do swojej sobotniej rozmowy ze Sławomirem Mentzenem. Trzaskowski odmówił w jej trakcie podpisania ośmiopunktowej deklaracji przedstawionej przez lidera Konfederacji, a po wywiadzie transmitowanym na żywo udał się z Mentzenem na piwo.

Po rozpoczęciu niedzielnego wydarzenia Rafał Trzaskowski podziękował za głosy w wyborach i za przybycie na marsz.

- Pokazujemy, że jesteśmy w stanie być razem, że to jest najważniejsze, budowanie wspólnoty, bo tylko wtedy pokażemy siłę i tylko wtedy zbudujemy Polskę na miarę naszych marzeń. Jeszcze raz wszystkim wam dziękuję i pamiętajcie, to jest ten moment. Najwyższy czas, żeby być razem i najwyższy czas, żeby iść wygrywać. Iść wygrywać prezydenta, który będzie waszym prezydentem. I to wam uroczyście ślubuję i obiecuję. A wtedy wygra cała Polska - ocenił Rafał Trzaskowski.

