Szpital "zgubił" u siebie pacjenta, mężczyzna zmarł. Jest śledztwo

Prokuratura w Radomiu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, który zmarł w jednym z radomskim szpitali. 70-latek trafił na SOR, jednak nie otrzymał pomocy, a szpital jednocześnie zgłosił jego zaginięcie. Śledczy badają też okoliczności śmierci 93-latka, który po przewiezieniu do tego samego szpitala przez dwa dni leżał w rowie przed oddziałem ratunkowym.

Szpital zgłosił zaginięcie, mimo obecności pacjenta na SOR

Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna z silnymi dolegliwościami żołądkowymi został przywieziony karetką pogotowia do szpitala na Józefowie, gdzie trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Tam miał czekać na konsultację lekarską. Po kilku godzinach personel szpitala powiadomił policję, że pacjenta nigdzie nie ma, że prawdopodobnie opuścił lecznicę. O fakcie tym poinformowano także rodzinę chorego.

- Po interwencji bliskich okazało się, że chory wciąż czeka na SOR, w tym samym miejscu, gdzie zostawili go ratownicy z pogotowia ratunkowego. Stan mężczyzny się jednak pogorszył, został zaintubowany - opisała rzeczniczka prokuratury. Po kilku dniach mężczyzna zmarł. Rodzina zawiadomiła prokuraturę.

W tej sprawie wszczęto śledztwo w sprawie narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi za to kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód. Jej rzeczniczka przekazała, że śledczy zabezpieczyli dokumentację zmarłego pacjenta oraz nagrania rozmów z dyspozytorami pogotowia ratunkowego. Przeprowadzono także sekcję zwłok, która ma wykazać, co było przyczyną zgonu pacjenta. Na razie nie ma jeszcze protokołu z jej wynikami.