Radny PiS ukarany przez sąd za blokowanie Marszu Równości

Sebastian Łukaszewicz, radny PiS Sejmiku Województwa Podlaskiego, został prawomocnie ukarany za blokowanie i namawianie do blokowania ubiegłorocznego Marszu Równości w Białymstoku. Dwóch innych działaczy PiS odwołało się od wyroków nakazowych za to samo wykroczenie.

W pewnym momencie kibole zaatakowali uczestników Marszu Równości, a trasa legalnej demonstracji została zablokowana przez uczestników m.in. "Pikniku Rodzinnego". Doszło do zamieszek, kilku uczestników marszu zostało rannych po ataku kiboli. Policja w trakcie zamieszek oraz w kolejnych dniach zatrzymała kilkadziesiąt osób. Na podstawie monitoringu ustalono ponad 100 osób, które tego dnia brały udział w burdach lub zakłócały przebieg legalnej demonstracji. Wśród nich trzech polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Straż Miejska wnioskuje o ukaranie

Sprawy Henryka Dębowskiego, miejskiego radnego PIS z Białegostoku, Roberta Jabłońskiego, p.o. dyrektora gabinetu marszałka województwa podlaskiego oraz Sebastiana Łukaszewicza, radnego sejmiku podlaskiego i przewodniczącego komisji edukacji, kultury, turystyki i sportu w tymże sejmiku, na wniosek Straży Miejskiej trafiły do Sądu Rejonowego w Białymstoku, który wydał wyroki w trybie nakazowym. Oznacza on przeprowadzanie rozprawy na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. Stosuje się go, gdy okoliczności czynu i wina obwinionego, w świetle dowodów zebranych przez oskarżyciela - najczęściej policję, nie budzą wątpliwości.