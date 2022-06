Kaczyński został zapytany o swoje zapowiadane odejście z rządu

- To jest pańskie przeświadczenie, że ja wchodziłem jako rozjemca. Oczywiście ma pan do takiego przeświadczenia prawo, ale ja w żadnej mierze go nie podzielam. To pytanie odnosi się do czegoś, co nie miało miejsca - odpowiedział prezes PiS. - Natomiast jeśli chodzi o cele merytoryczne, to wydaje mi się, że wykonałem to, co miało być wykonane. Państwo tutaj mówią o czymś, co jest przyszłe i niepewne, mówię tutaj o odejściu - dodał.