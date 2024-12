Metsola: jeśli pokój nie ma godności, nie oznacza wolności

Nadchodząca polska prezydencja w Unii Europejskiej przypadnie na szczególnie ważny okres, ale będzie to silna prezydencja – mówi przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola w wywiadzie, którego udzieliła korespondentowi TVN24 w Brukseli Maciejowi Sokołowskiemu. Rozmowa dotyczyła między innymi sytuacji w Ukrainie. Roberta Metsola w czwartek ma być w Warszawie, gdzie z polskimi władzami omówi przygotowania do naszej półrocznej prezydencji, która zacznie się z początkiem 2025 roku.

– Nadeszła pora, żeby wziąć się do pracy, a jaki miałby być ku temu lepszy czas, niż pod mocną polską prezydencją? Oczywiście na tle trudnej sytuacji geopolitycznej w zakresie bezpieczeństwa, spokoju naszych obywateli i gwarancji, że będziemy w stanie ochronić naszych ludzi, patrząc na to, co będzie bardzo trudną zimą, jako że Ukraina jest nadal sprawą kluczową. Wszystko to stawia Polskę na kluczowej pozycji – stwierdziła.

Odnosząc się do kwestii wygranych przez Donalda Trumpa wyborów w USA, Metsola powiedziała: – Myślę, że skończył się czas na to, że USA będą reagować na to, co się dzieje. Donald Tusk powiedział jeszcze kilka dni przed wyborami, że czas geopolitycznego outsourcingu się skończył. To jest absolutna prawda. To znaczy, że spoczywa na nas duża odpowiedzialność – oceniła.