Kolejna "bardzo pracowita noc". Polskie samoloty poderwane Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24

"Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej; przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia" - poinformował w nocy z wtorku na środę na platformie X premier Donald Tusk.

Szef rządu przekazał, że jest "w stałym kontakcie z prezydentem i ministrem obrony" oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego.

Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025 Rozwiń Źródło: X

Przed godziną 6 premier przekazał, że otrzymał meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Donald Tusk poinformował "o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie". "Operacja trwa" - dodał.

Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025 Rozwiń Źródło: X

Chwilę później premier przekazał, że poinformował Sekretarza Generalnego NATO "o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną". "Jesteśmy w stałym kontakcie" - dodał.

Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025 Rozwiń Źródło: X

Szef MON: systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów

"Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają" – zapewnił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów" – przekazał.

"Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję" - dodał.

Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 10, 2025 Rozwiń Źródło: X

Szef MON o godzinie 6 napisał na platformie X, że "polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną".

"Wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o ich neutralizacji. Drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów" - dodał.

Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.



Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną. Wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 10, 2025 Rozwiń Źródło: X

Prezydent Nawrocki "w stałym kontakcie z premierem oraz MON"

"Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Prosimy o śledzenie komunikatów i poleganie na informacjach wychodzących ze strategicznych dowództw Sił Zbrojnych RP oraz służb" - napisało na platformie X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

"Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w ochronę polskiego nieba. Prosimy także wszystkich o zachowanie spokoju" - dodano.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wskazał, że "prezydent Karol Nawrocki został niezwłocznie poinformowany o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej i jest w stałym kontakcie z premierem oraz MON".

Ważny komunikat @BBN_PL. Pan Prezydent @NawrockiKn został niezwłocznie poinformowany o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej i jest w stałym kontakcie z premierem oraz @MON_GOV_PL https://t.co/ufZ5mEVCC5 — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) September 10, 2025 Rozwiń Źródło: X

Wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

"Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - podało dowództwo.

Szef Sztabu Generalnego WP Wiesław Kukuła po godz. 4 przekazał na X, że operacja jest wciąż w toku i poprosił o cierpliwość w zakresie informowania.

Operacja wciąż w toku... Proszę o cierpliwość w zakresie informowania. https://t.co/Y6Qv21NwUv — Wiesław Kukuła (@wieslawkukula) September 10, 2025 Rozwiń Źródło: X

OGLĄDAJ: TVN24 HD