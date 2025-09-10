Logo strona główna
Polska

Premier "otrzymał meldunek". "Operacja trwa"

Donald Tusk
Kolejna "bardzo pracowita noc". Polskie samoloty poderwane
Źródło: TVN24
W trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę wielokrotnie naruszona została polska przestrzeń powietrzna. Premier Donald Tusk poinformował, że polskie wojsko zestrzeliło drony, które "mogły stanowić zagrożenie". Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów.

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24

"Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej; przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia" - poinformował w nocy z wtorku na środę na platformie X premier Donald Tusk.

Szef rządu przekazał, że jest "w stałym kontakcie z prezydentem i ministrem obrony" oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego.

Przed godziną 6 premier przekazał, że otrzymał meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Donald Tusk poinformował "o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie". "Operacja trwa" - dodał.

Chwilę później premier przekazał, że poinformował Sekretarza Generalnego NATO "o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną". "Jesteśmy w stałym kontakcie" - dodał.

Szef MON: systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów

"Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają" – zapewnił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów" – przekazał.

"Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję" - dodał.

Szef MON o godzinie 6 napisał na platformie X, że "polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną".

"Wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o ich neutralizacji. Drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów" - dodał.

Prezydent Nawrocki "w stałym kontakcie z premierem oraz MON"

"Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Prosimy o śledzenie komunikatów i poleganie na informacjach wychodzących ze strategicznych dowództw Sił Zbrojnych RP oraz służb" - napisało na platformie X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

"Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w ochronę polskiego nieba. Prosimy także wszystkich o zachowanie spokoju" - dodano.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wskazał, że "prezydent Karol Nawrocki został niezwłocznie poinformowany o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej i jest w stałym kontakcie z premierem oraz MON".

Wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

"Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - podało dowództwo.

"Bezprecedensowe" naruszenie polskiej przestrzeni. Najnowszy komunikat wojska
"Bezprecedensowe" naruszenie polskiej przestrzeni. Najnowszy komunikat wojska

Szef Sztabu Generalnego WP Wiesław Kukuła po godz. 4 przekazał na X, że operacja jest wciąż w toku i poprosił o cierpliwość w zakresie informowania.

pc

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

TAGI:
Wojsko Polskie Donald Tusk Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Obrony Narodowej
